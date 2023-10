TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „60 Jahre Wildpark Feldkirch“

Am 7. Oktober um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Wildpark Feldkirch wurde am 16. November 1963 eröffnet und feiert heuer seinen 60. Geburtstag. Die Philosophie der Gründer, die mit vollem Engagement und einigen wenigen Tieren angefangen haben, wird noch heute gelebt. Wie hat sich der Wildpark in den Jahrzehnten entwickelt und wofür steht er? Die Zahl an verschiedenen Wildtieren ist in den Jahren stetig gewachsen, der Wildpark Feldkirch hat sich auch inhaltlich immer wieder neu erfunden. Er dient nicht nur als Naherholungsgebiet und Abenteuerspielplatz für Jung und Alt, sondern ist auch Schulungs- und Forschungsstätte. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg ist ein Streifzug durch den Wildpark Feldkirch von den Anfängen bis heute.

Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg „60 Jahre Wildpark Feldkirch“ ist am Samstag, dem 7. Oktober 2023, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser

Kamera: Alexander Roschanek, Matthias Witzemann, Mike Tavera, Günter Assmann, Michael Gartner

Schnitt: Alexander Rauch

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

