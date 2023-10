Modernisierungsoffensive bei Polizei wird fortgesetzt

Innenminister Karner und Wiener Landespolizeipräsident Pürstl eröffnen neu errichtete Polizeiinspektion Dresdner Straße – Modernisierungsoffensive der Polizei wird fortgesetzt

Wien (OTS) - In der 600 Quadratmeter großen Polizeiinspektion Dresdner Straße werden künftig 37 Polizistinnen und Polizisten für die Sicherheit von rund 30.000 Menschen sorgen. Die Übersiedlung erfolgte Anfang Juni 2023, offiziell eröffnet wurde die Dienststelle am 3. Oktober 2023 von Innenminister Gerhard Karner und dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl.





„Die Neuerrichtung der Polizeiinspektion Dresdner Straße war notwendig, um den Polizeibediensteten ein modernes und zeitgemäßes Arbeitsumfeld zu bieten – das ist besonders wichtig bei der Bekämpfung aktueller Herausforderungen wie der Bekämpfung des Extremismus und Terrorismus, egal ob politisch oder religiös motiviert, der Bekämpfung der Schleppermafia und der einhergehenden illegalen Migration sowie der Internetkriminalität“, sagte der Innenminister.





Karner ergänzte: „Die Dienststelle in der Dresdnerstraße ist ein Puzzle-Teil im großen Bild der Modernisierungsoffensive. Es wurden in den vergangenen Jahren Millionen Euro in den Aus-, Neu- und Umbau von Polizeiinspektionen investiert, auch in das Einsatztrainingszentrum in Wien-Süßenbrunn, neben Investitionen in Ausrüstung wie Schutzwesten, Drohnen oder Body-Worn-Kameras.“





Zwtl.: Rekrutierungs-Kampagne zeigt Wirkung





Die Polizei sehe sich als moderner Arbeitgeber, deshalb seien in den vergangenen Monaten zahlreiche Maßnahmen gesetzt worden, die den Polizeiberuf noch attraktiver machen würden, hob Karner hervor. „Polizeischülerinnen und -schüler können den Führerschein während ihrer Ausbildung absolvieren, sie erhalten ein Klimaticket, um umweltschonend zu ihren Ausbildungsstätten zu gelangen, und auch das Gehalt wurde bereits mit Jahresbeginn angepasst.“ Der Innenminister sagte: „Die neue Rekrutierungs-Kampagne zeigt Wirkung, wir verzeichnen derzeit einen Personalhöchststand – auch in Wien.“





Zwtl.: Aufnahmen in Polizeigrundausbildung für Wien





Im September 2022 wurden 68 neue Polizeischülerinnen und -schüler für die Landespolizeidirektion Wien aufgenommen, ein Jahr später, im September 2023, waren es 135. Im Dezember 2022 waren es 82, im Dezember 2023 werden es 225 sein.

