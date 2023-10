FPÖ – Belakowitsch: „Schwarz-Grün hat es zu verantworten, dass jeder fünfte Österreicher sich das Wohnen kaum mehr leisten kann!“

Alarmierende Studienergebnisse der Statistik Austria belegen ein weiteres Mal, dass die Bundesregierung als „Teuerungstreiber & Wohlstandsvernichter Nummer eins“ agiert

Wien (OTS) - „Dass für mittlerweile jeden fünften Österreicher die Wohnkosten eine große finanzielle Herausforderung darstellen und mehr als 30 Prozent einen Einkommensverlust im letzten Jahr erleiden mussten, stellt der schwarz-grünen Bundesregierung ein katastrophales Zeugnis aus, das bestätigt, wovor wir Freiheitliche immer gewarnt haben: Nämlich, dass Nehammer, Kogler und Co. mit ihrer fehlgeleiteten Politik Teuerungstreiber und Wohlstandsvernichter Nummer eins sind!“, kritisierte FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch, nachdem die Statistik Austria heute die dramatischen Ergebnisse ihrer Studie „So geht’s uns heute“ präsentiert hat.

Es brauche endlich echte Entlastungen und Maßnahmen, welche die Teuerung an ihrer Wurzel packen und den Österreichern wieder soziale Sicherheit garantiere und welche die FPÖ bereits seit langem fordere. „Mit 6,1 Prozent ist die Inflation noch immer weit höher als in vielen anderen EU-Staaten – weil sie von Schwarz-Grün mit dem Corona-Zwangsregime, dem Mitziehen bei den Knieschuss-Sanktionen und einer klimahysterischen Energiepolitik hausgemacht ist. Die Regierung muss daher endlich die Preisbremse anziehen, das heißt runter mit der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe bis zum völligen Aussetzen, dasselbe gilt für die Mineralölsteuer, und ersatzloses Abschaffen der teuerungstreibenden CO2-Steuer. Die Wohnkosten müssen durch einen echten Mietenstopp wieder leistbar gehalten werden, denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis und darf daher kein Luxus sein!“, so Belakowitsch.

Die Österreicher hätten sich eine Regierung verdient, die nicht immer mehr Menschen in die Armut abrutschen lasse und den Mittelstand zerstöre, sondern den Erhalt ihres hart erarbeiteten Wohlstands in den Fokus stelle. „Schwarz-Grün hat es geschafft, in nur wenigen Jahren das, was über Jahrzehnte und Generationen geschaffen wurde, zunichte zu machen. Nur eine politische Trendwende, die ausschließlich mit einer FPÖ-geführten Bundesregierung und einem Volkskanzler Herbert Kickl möglich ist, kann daher diese, unserer Heimat von der schlechtesten Regierung aller Zeiten verordneten Talfahrt stoppen!“

