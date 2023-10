ORF-Programmschwerpunkt „Gesundheit und Pflege“: „Stöckl live – Wer pflegt uns?“ am 4. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Große Live-Publikums-Diskussion bei Barbara Stöckl zum Brennpunktthema Pflege u. a. mit Bundesminister Rauch; danach: „Runder Tisch“, WELTjournal“

Wien (OTS) - Die Lage im Pflegebereich spitzt sich zu: Geschlossene Stationen in Krankenhäusern und lange Wartezeiten auf Operationen sind mitunter die Folgen des großen Mangels an Pflegekräften. Was sind die Gründe für den Personalnotstand in diesem so wichtigen Berufsfeld? Liegt es am Gehalt? Fehlt die Wertschätzung? Sind es die Arbeitsbedingungen? Oder haben wir als Gesellschaft gewissermaßen verlernt, füreinander zu sorgen?

Im Rahmen eines multimedialen ORF-Programmschwerpunkts zum Thema Gesundheit und Pflege – die ORF-TV-Magazine-Auftaktsendung „Wie krank ist unser Gesundheitssystem?“ erreichte gestern, 2. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 im Schnitt 623.000 Zuseher:innen bei 24 Prozent Marktanteil – geht „Stöckl live“ am Mittwoch, dem 4. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 diesen brennenden Fragen mit einer großen Publikums-Diskussion nach: Aktuelle und ehemalige Pflegekräfte sowie generell von der Pflegekrise betroffene Menschen erzählen von ihren Erfahrungen und können sich mit ihren Anliegen live im Studio an den Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch, die Präsidentin des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands Elisabeth Potzmann sowie den ORF-TV-Gesundheitsexperten Siegfried Meryn wenden. Außerdem zu Gast sein werden Anna Parr und Maria Katharina Moser als Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt. Fragen können zudem auch via Telefon (0800 22 69 45) und E-Mail (stoeckl-live @ orf.at) eingebracht werden.

Um 22.25 Uhr folgt ein von Claudia Dannhauser moderierter „Runder Tisch“ zum Thema „Reformen im Gesundheitssystem – Wo muss die Politik handeln?“, um 23.00 die „WELTjournal“-Reportage „Ärzte ohne Grenzen – Hilfe unter Extrembedingungen“. Details zum ORF-Programmschwerpunkt „Gesundheit und Pflege“ sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.

Runder Tisch: „Reformen im Gesundheitssystem – Wo muss die Politik handeln?“

Das Gesundheits- und Pflegesystem in Österreich kostet viel Geld, dennoch steigt die Unzufriedenheit damit. Angesichts von Personalmangel, Wartezeiten und Kompetenzgerangel – welche politischen Maßnahmen sind notwendig, um die Situation zu verbessern? Wie kann das viele Geld, das in diesem Bereich ausgegeben wird, möglichst effektiv eingesetzt werden, um zum Beispiel die Wartezeiten für Untersuchungen und Therapien zu verkürzen? Viele Probleme im Gesundheitsbereich, vor allem auch in den Spitälern, resultieren aus den Mängeln im Pflegebereich. Wie kann mehr Personal rekrutiert und länger im Beruf gehalten werden? Liegt eine der Lösungen in mehr Pflegekräften aus dem Ausland? Und wie kann die wachsende Zahl der Wahlarztpraxen besser für die ärztliche Grundversorgung genutzt werden?

Darüber diskutieren um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Claudia Dannhauser am „Runden Tisch“ die Gesundheitssprecher Josef Smolle (ÖVP), Ralph Schallmeiner (Die Grünen), Philip Kucher (SPÖ), Gerhard Kaniak (FPÖ) und Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler (NEOS).

WELTjournal: „Ärzte ohne Grenzen – Hilfe unter Extrembedingungen“

Krieg, Naturkatastrophen, Seuchen und Hunger – Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen sind überall auf der Welt im Einsatz, um Menschen in Notsituationen zu helfen. Eine schwierige Arbeit, die die Helferinnen und Helfer oft an ihre Grenzen bringt, physisch und psychisch.

Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu um 23.00 Uhr in ORF 2 die Geschichte von humanitären Helferinnen und Helfern, die Einblicke in ihre Beweggründe geben und offen über ihre Ängste und Belastungen sprechen. Über das Arbeiten unter Extrembedingungen – mit teils minimaler medizinischer Infrastruktur – über ihre Zweifel, die Ohnmacht und Hilflosigkeit. Über ihre schlimmsten Erlebnisse, die Bilder, die sie verfolgen, und die Glücksmomente, wenn ihr Engagement Leben rettet. Zu Wort kommen auch Angehörige von Helferinnen und Helfern, die damit umgehen müssen, dass sich ihre Liebsten in Lebensgefahr begeben, um anderen zu helfen.

