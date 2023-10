Konzert „Unter der Wenzelskrone“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ richtet am Sonntag, 8. Oktober, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) einen kurzweiligen Konzert-Nachmittag aus. Die Veranstaltung hat den Titel „Unter der Wenzelskrone“. Das Publikum soll einheitliche „Eintrittsspenden“ geben (pro Person 15 Euro). Beginn: 17.00 Uhr. Auskünfte und Reservierungen: Telefon 271 96 24 (Obfrau Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Die Besucher*innen hören Werke von Smetana, Dvorak, Fibich und anderen Tonsetzern. Am liebevoll arrangierten Programm mit dem Motto „Musik aus Böhmen und Mähren“ wirken Katharina Tschakert (Sopran), Andreas Hirsch (Bass), Judith Engel (Viola), Rudolf Melchart (Klarinette) sowie Manfred Hohenberger (Klavier plus Moderation) mit. Mehr Informationen zum Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ lesen Interessierte im Internet: www.beethoven-gedenkstaette.at.

Anfragen wegen dem regulären Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, temporäre Dokumentationen, Kultur-Termine, u.v.a.) beantwortet der ehrenamtlich aktive Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

