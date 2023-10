Königsberger-Ludwig: Schwarz-Blau gefährdet Gesundheit der Niederösterreicher*innen massiv

Landesrat Schleritzko muss umgehend lückenlose Versorgung sicherstellen

St. Pölten (OTS) - Den gestrigen ZIB-Bericht hat Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig mit größter Sorge verfolgt: „Wenn lebensrettende – auf schwere Fälle spezialisierte – Stroke-Units gänzlich oder teilweise nicht besetzt werden können, schrillen alle Alarmglocken.“ Die Zeit im Bild berichtet davon, dass – vor allem am Wochenende – Situationen entstehen, an denen keine einzige der drei Stroke-Units in Niederösterreich besetzt ist und damit nicht garantiert ist, dass die entsprechende Abteilung eines anderen Bundeslandes innerhalb von 90 Minuten überhaupt erreicht werden kann.

Rund 14.000 Schlaganfall-Patient*innen jährlich sind auf entsprechend schnelle Versorgung angewiesen. „Schwarz-blau muss umgehend dafür sorgen, dass die personelle Ausstattung der entsprechenden Abteilungen gewährleistet ist und dort lückenlos Dienst versehen werden kann. Diese Versorgung ist für viele Niederösterreicher*innen überlebenswichtig – hier darf keine wertvolle Zeit verloren gehen“, fordert die Landesrätin den zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko und die ihm zugeordnete Landesgesundheitsagentur zum sofortigen Handeln auf.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Abteilung Medien und Kommunikation

02742/2255-111

noe.komm @ spoe.at

www.noe.spoe.at