AVISO: Dienstag, 10. 10. 2023, 9.30 Uhr: Jahrespressekonferenz des Österreichischen Roten Kreuzes

Klimakrise, Katastrophen, bewaffnete Konflikte, Flucht, soziale Missstände in Österreich – das Rote Kreuz zieht Bilanz und wirft einen Blick in die Zukunft

Wien (OTS) - Die Welt im Dauerkrisenmodus: Erdbeben in Marokko, Überschwemmungen in Libyen, bewaffnete Konflikte in der Ukraine und im Südkaukasus, Fluchtbewegungen. Teuerung, Pflegenotstand und soziale Missstände in Österreich – überall, wo Menschen Hilfe benötigen, ist das Rote Kreuz für sie da. Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer, Generalsekretär Michael Opriesnig und Bereichsleiterin der Internationalen Zusammenarbeit Martina Schloffer sprechen über aktuelle Herausforderungen und betonen die Bedeutung von humanitären Werten für uns als Gesellschaft, die in der tagespolitischen Auseinandersetzung oft verloren gehen. „Wir sind da“, lautet das Motto der neuen Kampagne des Österreichischen Roten Kreuzes, die im Rahmen der Pressekonferenz ebenso vorgestellt wird.

Am Podium:

Gerald Schöpfer

Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes

Michael Opriesnig

Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

Martina Schloffer

Bereichsleitung Einsatz und Internationale Zusammenarbeit beim Österreichischen Roten Kreuz

Wann: Dienstag, 10. Oktober 2023, 9.30 Uhr

Wo: Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter presse @ roteskreuz.at.

Datum: 10.10.2023, 09:30 Uhr

Ort: Österreichisches Rotes Kreuz

Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien, Österreich

