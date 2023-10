Jubiläum: 45 Jahre Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien

Die Pflegeakademie bildet seit 45 Jahren Pflegekräfte aus. Seit den Anfängen im Jahr 1978 haben hier über 1.100 Pflegekräfte Ihre Ausbildung abgeschlossen.

Wien (OTS) - Die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien feiert genau am 3. Oktober dieses Jahr ihr 45-jähriges Bestehen und blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück, die geprägt ist von kontinuierlichen Entwicklungen, Veränderungen und einem steten Bemühen, den sich wandelnden Bedürfnissen des Pflegeberufs und den Anforderungen des Gesundheitssystems gerecht zu werden.



Die Gründungsgeschichte begann bereits 1977, als die rechtliche Grundlage für die Errichtung einer eigenen Krankenpflegeschule durch den Bescheid des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz gelegt wurde. Ein Jahr später, genauer am 3. Oktober 1978, nahm die Schule mit der Erstbestellung der Schulleitung und den ersten 20 Bewerber*innen ihre Tätigkeit auf. Die Anfänge waren geprägt von einer tief verwurzelten Ausbildungsphilosophie und einer engen Verbindung zum Orden der Barmherzigen Brüder Wien, welche bis heute die Identität und das Leitbild der Pflegeakademie formt.



Seit der Gründung hat die Pflegeakademie zahlreiche bedeutende Meilensteine erreicht. Einige Highlights sind die Umsetzung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 1997, die Einführung der akademischen Grundausbildung im Jahr 2007 sowie der Start des Universitätslehrgangs Intensivpflege und die fortlaufende Erweiterung des Bildungsangebots.



