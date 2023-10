öbv und MEGA Bildungsstiftung rufen am Tag der Lehrkräfte zu mehr Wertschätzung auf

Der “Monat der Lehrer*innen” soll die wichtige Arbeit von Lehrer*innen gesellschaftlich in den Fokus rücken.

Wien (OTS) - Am 5. Oktober wird der Welttag der Lehrer*innen gefeiert. Bereits seit 1994 fordert die UNESCO an diesem Tag dazu auf, das Engagement der Lehrkräfte zu würdigen. Denn leider erhält der Berufsstand – in Österreich wie in vielen anderen Ländern – nicht die Anerkennung, die er verdient. Um auf die wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe von Lehrer*innen aufmerksam zu machen, ruft der Österreichische Bundesverlag (öbv) gemeinsam mit der MEGA Bildungsstiftung den “Monat der Lehrer*innen” aus.



Positive Erlebnisse und ein Fest im Zeichen der Bildung

Herzstück der Kampagne ist eine Kooperation mit dem Influencer Jonas Bosco Kiessling, auch als jonas.fragt bekannt, der Menschen auf der Straße zu ihren positivsten Erfahrungen mit Lehrer*innen und ihrer Wertschätzung zu dem Beruf befragt und die Antworten auf seinem Instagram-Kanal teilt. Ein erster Schritt, der den öffentlichen Diskurs in eine positive und wertschätzende Richtung lenken soll.



Am 16. November laden der öbv und die MEGA Bildungsstiftung zur großen Lehrer*innenparty in der Ottakringer Brauerei ein, wo sich Lehrkräfte nicht nur austauschen, sondern auch eine Comedy-Einlage des ehemaligen Lehrers Lorenz Hinterberger genießen und sich bei einem unbeschwerten Abend für ihre tolle Arbeit so richtig feiern lassen können. Mehr Informationen unter bit.ly/Lehrer_innenparty



Schlüssel zur Zukunft

"Lehrkräfte gestalten unsere Gesellschaft von morgen. Sie ermöglichen es jungen Menschen, ihre Potenziale zu entfalten und Fähigkeiten zu erwerben, die sie für die Gestaltung einer lebenswerten, nachhaltigen Zukunft brauchen. Der Monat der Lehrer*innen ist unsere Möglichkeit, ihre wichtige Arbeit zu würdigen und uns für eine Bildungswelt einzusetzen, in der Lehrer*innen die Anerkennung erhalten, die sie verdienen” , so Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des öbv.

Andreas Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung, ergänzt: “Lehrerinnen und Lehrer prägen künftige Generationen. Jeder von uns weiß, welchen positiven Einfluss eine einzelne Lehrerin, ein einzelner Lehrer auf ein Kind haben kann. Ein Hoch auf Pädagog*innen, die täglich mit Begeisterung, Neugier und Zuwendung junge Menschen auf das künftige Leben vorbereiten. Sie sind wichtige Vorbilder. Für Kinder und die gesamte Gesellschaft."













