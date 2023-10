Wohnen am Wasser: „costaWinum“ fertig gestellt

Die neue Seehaus-Anlage „costaWinum“ am Sonnenweiher wurde im September fertig gestellt und an die Bewohner*innen übergeben.

Wien/Grafenwörth (OTS) - Ganzjährig Wohnen wie im Urlaub heißt es für die neuen Bewohner*innen der Seehaus-Anlage „costaWinum“ am Sonnenweiher im Herzen der Weinregion Wagram (NÖ). Die Terrasse mit Blick zum See, die gemeinsamen Freiflächen, ökologisch gestaltete Grünflächen und der direkte Zugang zum Wasser sorgen für hohe Lebensqualität und Wohlbefinden. Die in Ziegelmassiv-Bauweise errichteten Seehäuser mit 2 bis 3 Zimmern und einer Wohnfläche von ca. 45 m² bzw. 68 m² liegen in einer eigenen Bucht und überzeugen durch ihre intelligente Grundrissgestaltung und hochwertige Ausstattung. „Die kleineren Wohneinheiten mit 2 Zimmern waren schnell ausverkauft. Von den größeren, die sich über zwei Etagen erstrecken, sind noch einige wenige verfügbar“, so DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG. Die Häuser in der Anlage „costaWinum“ sind frei finanziertes Eigentum in einer Wohnungseigentümergemeinschaft: „Das bedeutet, einfach einziehen und das Leben am Wasser genießen. Tätigkeiten, die im Alltag oft liegen bleiben – darunter etwa die Gartenarbeit – werden zentral abgewickelt“, so Kloihofer. Die noch verfügbaren Seehäuser im „costaWinum“ werden mit rund 68 m² Wohnfläche ab 327.300 Euro verkauft.

Hochwertiger Wohntraum am Wasser

Die schlüsselfertigen Seehäuser der Anlage mit 3 Zimmern und ca. 68 m² Wohnfläche sind effizient und kompakt auf zwei Etagen angelegt: Im Erdgeschoß der helle Wohnraum mit offener Küche und WC, im Obergeschoß zwei Schlafzimmer und das Bad. Bodentiefe Fenster erweitern optisch den Innenraum und schaffen einen Übergang zur naturnah gestalteten Außenanlage. Der Zugang zum Wasser erfolgt über gemeinsame Grünflächen oder über die eigene Terrasse mit privatem Badesteg. In der Architektur kommen Holzelemente zum Einsatz, die nicht nur als Sichtschutz fungieren, sondern für Behaglichkeit und eine wohlige Atmosphäre sorgen. Pro Haus gibt es einen Autoabstellplatz auf einem Gemeinschaftsparkplatz und für alle E-Mobilisten wurde die für eine private Ladetechnik notwendige Leerverrohrung bereits angelegt. Durch die hauseigenen PV-Anlagen können die Energiekosten der Bewohner*innen gering gehalten werden.

Nähere Infos: sonnenweiher.at/kleine-seehaeuser/

