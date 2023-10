Grüne Wien verlangen Öffi-Ticket für alle unter 26 Jahren um 79 Euro

Wien (OTS/RK) - Die Grünen Wien schlagen gemeinsam mit den Grünen aus Niederösterreich und dem Burgenland eine günstige Jahreskarte für den öffentlichen Verkehr für alle unter 26 in der Ostregion vor. Damit soll beispielsweise für alle Wiener Studierenden der Ticketkauf vereinfacht und verbilligt werden. Derzeit sind in Wien vier Tickets pro Jahr notwendig, die insgesamt 209 Euro kosten. „Es ist Zeit für eine einheitliche Jahreskarte für alle unter 26 – um 79 Euro in Wien oder 158 Euro für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Damit wird klimafreundliches Pendeln erleichtert und es erspart den jungen Menschen viel unnötige Bürokratie beim Ticketkauf“, verlangt der Wiener Gemeinderat Ömer Öztas.



