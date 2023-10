Die kennen sich aus im Lagerhaus!

Kundenmonitor 2023 bescheinigt Lagerhaus Top-Fachberatung

Korneuburg (OTS) - Lagerhaus erzielt bei den aktuellen Ergebnissen des Kundenmonitor Österreich hervorragende Ergebnisse. Vor allem die fachliche Beratung wird von den befragten Personen mit Platz 1 im Ranking belohnt.

In den vergangenen Jahren zeigt sich für Lagerhaus ein kontinuierlicher Aufwärtstrend bei den Ergebnissen des Kundenmonitor Österreich. „ Der Kundenmonitor 2023 bescheinigt Lagerhaus in der Globalzufriedenheit eine großartige Entwicklung, die nun ins Spitzenfeld geführt hat. Das ist eine Bestätigung unserer Strategie, auf qualifiziertes Service zu setzen. Gleichzeitig ist es aber auch ein außerordentliches Lob für alle Mitarbeiter:innen in den Lagerhaus-Märkten “, bestätigt Thomas Marx, Geschäftsführer der Lagerhaus Franchise GmbH und Bereichsleiter Haus & Garten und Baustoffe in der RWA Raiffeisen Ware Austria.

Im Bereich der fachlichen Beratung belegt Lagerhaus den ersten Platz vor Hagebau, Hornbach, Obi und Bauhaus und unterstreicht damit das Markenversprechen „Die kennen sich aus im Lagerhaus!“. Rund 90% der Kundschaft zeigen sich mehr als zufrieden, sowohl was die Verständlichkeit der Beratung betrifft, als auch die Zuverlässigkeit der Aussagen.

Topplatzierungen erreicht Lagerhaus aber nicht nur in der Beratung, sondern auch in den Rubriken Freundlichkeit, Sauberkeit, Warenqualität, Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Ansprechpartner:innen.

Für den Kundenmonitor Österreich wurden 2.054 Personen befragt, die in diesem Jahr in einem Bau- und Heimwerkermarkt eingekauft haben. Dabei wurden Noten von „1“ (äußerst zufrieden) bis „5“ (unzufrieden) vergeben.



