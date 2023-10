Martin Sturm ist neuer Aon Regionalmanager in der Steiermark

WIEN (OTS) - Mit Martin Sturm, MBA (51) gewinnt der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon per Anfang Oktober einen versierten und langjährig erfahrenen Top-Experten der Versicherungsbranche für die Regionalleitung von Aon in der Steiermark. Manfred Bauer, bisheriger Standortleiter, übernimmt neue Aufgaben im Konzern.

Martin Sturm startete seinen Karriereweg schon sehr früh in der Versicherungsbranche bei der Allianz Versicherung in unterschiedlichen Positionen im Vertrieb (1994 bis 2006). Regionale Verantwortung hatte er bereits über zwölfeinhalb Jahre in der Position als Landesdirektor für die Steiermark bei der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (2006 bis 2018). Als Co-Founder und Gesellschafter eines Start-ups kennt er auch die unternehmerische Seite und die damit verbundenen Risiken und Herausforderungen bestens. Unmittelbar vor seinem Start bei Aon war Martin Sturm als Bereichsleiter für Sach- und Unfallversicherung bei der Merkur Versicherung (2021 bis September 2023) tätig. Martin Sturm hat das Studium der Versicherungswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität absolviert und verfügt über einen MBA-Abschluss „Financial Management Competences“ von der Donau-Universität Krems.

“ Die langjährige Führungskompetenz in unterschiedlichen Positionen gepaart mit der enormen Fachkompetenz und Branchen-Expertise von Martin Sturm vereint genau jene Top Management Qualifikation, die wir auf unserem Wachstumskurs in den einzelnen Regionen brauchen und schätzen ”, hebt Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich die Neubesetzung hervor. „ Genau daraus bündeln und übersetzen unsere Regionalmanager gemeinsam mit ihren Teams die so enorm wichtige Ressourcenkompetenz aus unserem internationalen Background zur bestmöglichen Absicherung von Unternehmen der regionalen Wirtschaft vor Ort “, ergänzt Armon.

Martin Sturm zu seiner neuen Aufgabe: „ Ich freue mich, die Regionalleitung von Aon in der Steiermark übernehmen zu können. Mit Aon als ein führender globaler Dienstleister für Risikomanagement und Versicherungslösungen bieten wir unseren Kunden einzigartige sowie hochwertige Lösungen an. Gemeinsam mit meinem Team setzen wir einen starken Fokus auf die Kundenzufriedenheit und wollen unsere Marktposition in der Steiermark weiter ausbauen. “



Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern und Territorien Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter: www.aon-austria.at

