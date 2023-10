Brigittenau: WIFAR zeigt „Der Graben“ und „Spionage“

Wien (OTS) - Die Film-Historiker*innen vom „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung – WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68-72, Stiege 1) laden zu 2 Aufführungen am Donnerstag, 5. Oktober, ein. Um 15.00 Uhr wird eine Dokumentation aus 2015 mit dem Titel „Der Graben/Grapa“ gezeigt. 2 Volksgruppen in Südkärnten und deren gemeinsame Geschichte stehen im Zentrum dieses Werks der Regisseurin Birgit-Sabine Sommer. Ab 18.00 Uhr präsentiert das WIFAR den Streifen „Spionage“ aus 1955, in dem Regisseur Franz Antel den Verrat des Oberst Alfred Redl zur Zeit der Monarchie verfilmt hat. Die Hauptdarsteller sind Ewald Balser und Oskar Werner. Bei beiden Vorstellungen ist der Zutritt frei. Spenden werden gerne angenommen. Das WIFAR-Team bittet um Anmeldungen: Telefon 37 45 312 bzw. E-Mail wifar@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Oberst Alfred Redl (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Alfred_Redl

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung: www.wifar.at/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at