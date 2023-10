Nora Lawender wird neue Finanzchefin von T-Systems Austria

T-Systems Austria komplettiert Management Board unter der Führung von Peter Lenz

Wien (OTS) - Nora Lawender (44) wird per 1. Oktober 2023 neuer Vice President Finance bei T-Systems Austria und in dieser Funktion auch Mitglied der Geschäftsführung. Damit ist das vierköpfige Management Board unter Leitung von Managing Director Peter Lenz mit Getrud Götze (VP HR), Michael Böhm (Head of Sales) und Nora Lawender (VP Finance) wieder komplett. Sie folgt Michel Grandchamp, der sich künftig auf seine Rolle als VP Finance und Controlling bei der T-Systems in der Schweiz konzentriert.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit Nora Lawender eine hochqualifizierte und erfahrene Nachfolgerin für diese wichtige Position gefunden haben. Mit ihrer beeindruckenden Fachkompetenz und ihrem umfassenden Know-how im Finanzbereich ist sie bestens geeignet künftig die finanzielle Steuerung von T-Systems Austria zu verantworten“ , sagt Peter Lenz, Managing Director von T-Systems Austria.

Nora Lawender bringt 20 Jahre Berufserfahrung in diversen Finanzfunktionen mit. Von 2020 bis 2022 war sie Managing Director von NTT Austria und seit Jänner 2023 Geschäftsführerin der NTB Solutions GmbH in Wien.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle bei T-Systems, weil ich die Möglichkeit sehe, meine Finanz-Expertise und meine Leidenschaft für innovative Technologien zu kombinieren. In dieser Position kann ich nicht nur dazu beitragen, den finanziellen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen, sondern auch aktiv an der Gestaltung und Umsetzung von wegweisenden digitalen Projekten teilhaben. Teil eines Teams zu sein, das an vorderster Front der digitalen Transformation steht, erfüllt mich mit Freude und ich bin hochmotiviert, meinen Teil dazu beizutragen“ , meint Nora Lawender.

Nora Lawender hat an der Fachhochschule in Wiener Neustadt Unternehmensrechnung und Revision studiert. Sie ist Mutter eines Sohnes im Alter von elf Jahren und lebt mit ihrer Familie in Neusiedl am See.

