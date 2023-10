Greenpeace-Szenario: So befreit sich Österreich bis 2035 aus der Gasabhängigkeit

Umweltschutzorganisation zeigt Gas-Ausstiegspfad mit konkreten Maßnahmen auf - Erneuerbare-Wärme-Gesetz und Ende fossiler Exploration von Bundesregierung gefordert

Wien (OTS) - Anlässlich der Energiekrise und nach wie vor hohen Abhängigkeit von fossilem Gas präsentiert Greenpeace ein Szenario, das zeigt, wie Österreich bis 2035 aus dem klimaschädlichen Energieträger aussteigen kann. Der Fokus liegt dabei klar auf der Halbierung des aktuellen Energieverbrauchs durch Effizienz- und Einsparmaßnahmen sowie dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Um den Gasausstieg bis 2035 zu verwirklichen, muss der Verbrauch von fossilem Gas im Durchschnitt um zwölf Prozent jährlich sinken. Spielraum für den Ausbau von Gasförderung und Infrastruktur gibt es hierbei nicht - im Gegenteil: Jede weitere Investitionen droht zum gestrandeten Investment zu werden. Politischen Handlungsbedarf gibt es vor allem in der Industrie und bei privaten Haushalten.

“Fossiles Gas macht uns abhängig von autokratischen und kriegstreibenden Staaten wie Russland und heizt gleichzeitig die Klimakrise an. Nun panisch nach neuen Quellen zu gieren, bringt uns nicht voran. Stattdessen müssen wir uns ein für alle Mal vom toxischen Energieträger Gas lösen. Das Szenario zeigt klar: Ein Ausstieg Österreichs aus Gas bis 2035 ist möglich. Damit es Realität wird, muss die Bundesregierung die notwendigen Gesetze jetzt abschließen,” so Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace.

Das Szenario wurde im Auftrag von Greenpeace von Szenario-Editor Thomas Steffl erstellt. Als Maßnahmen, die zum Ziel führen, listet das Szenario unter anderem eine Sanierungsquote von zehn Prozent bei Gebäuden auf, die Umrüstung auf erneuerbare Heizsysteme und umfassende Energieeffizienzmaßnahmen in der Industrie mit Hilfe von beispielsweise Abwärmenutzung und Hocheffizienzpumpen. Zudem fordert die Greenpeace-Expertin zentrale Gesetze von der Regierung ein:

“Sowohl das Erneuerbare-Wärme-Gesetz als auch ein Gesetz zur Beendigung von fossiler Öl- und Gasförderungen in Österreich sind wichtige Bestandteile, um das fossile Gas endlich in den Rückzug zu zwingen. Die Bundesregierung muss dazu Meter machen”, so Duregger.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick: https://act.gp/3ZCLUbo Das vollständige Szenario: https://act.gp/3Q0tI8i

Bild- und Grafikmaterial: https://act.gp/3LJCTY5

Unter Angabe der Credits stehen die Fotos und Grafiken zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.

Greenpeace-Petition: https://act.gp/3Q0tQoi

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Duregger

Klima- und Energieexpertin

Greenpeace in Österreich

Tel: +43 (0) 664 840 3803

E-Mail: jasmin.duregger @ greenpeace.org



Annette Stolz

Pressesprecherin

Greenpeace in Österreich

Tel.: + 43 (0)664 61 26 725

E-Mail: annette.stolz @ greenpeace.org