„ORF-Lange Nacht der Museen“ 2023 mit fünf Wien Holding-Unternehmen

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 7. Oktober 2023, findet die diesjährige „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt. Bereits zum 23. Mal ermöglicht es der ORF den Besucher*innen, mit nur einem Ticket eine Vielzahl an Museen zu besuchen. Auch heuer beteiligen sich wieder fünf Wien Holding-Unternehmen und öffnen ihre Türen zwischen 18.00 und 1.00 Uhr Früh.

Das Haus der Musik führt die Besucher*innen in die Lebenswelt der Komponisten und lockt mit beliebten Installationen wie dem Virtuellen Dirigenten und der Sonotopia-Etage. Das Jüdische Museum Wien bietet ein vielfältiges Führungsprogramm für Jung und Alt und im Mozarthaus Vienna können die Gäste viel Interessantes über Wolfgang Amadeus Mozart und seine Zeit in Wien erfahren. Außerdem gewährt die Franzensburg in Laxenburg Besucher*innen Einblicke in die Welt der Habsburger-Dynastie und die DDSG Blue Danube lädt zur beliebten Street Art River Cruise.

Haus der Musik

Das interaktive Erlebnismuseum in der Wiener Innenstadt lädt seine Besucher*innen zu einer musikalischen Reise auf 5.000 Quadratmetern ein, auf welcher in realen und virtuellen Erlebnisräumen die faszinierende Welt der Musik hör- und sichtbar gemacht wird.

Programm: Lebenswelt der Komponisten: 18.00 Uhr und 21.00 Uhr

Im Rahmen der „ORF-Lange Nacht der Museen“ bietet das Haus der Musik ein vielfältiges Programm. Dazu gehören ein Gespräch mit den Musikvermittlungsexpert*innen über die Lebenswelt der Komponisten, über die historische Geschichte des Hauses und über kuriose Exponate, ein Walzer-Würfelspiel, bei dem die Teilnehmer*innen spielerisch und intuitiv ihren eigenen Walzer würfeln, der interaktive Terminal „Namadeus“, wobei die Gäste ihre eigenen Namen in eine historische Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart verwandeln können und der virtuelle Dirigent, mit dem Musikbegeisterte die Möglichkeit haben, selber die Leitung des berühmtesten Orchesters der Welt zu übernehmen.

Im Sonotopia Universe & Lab können Besucher*innen ihr eigenes, unverkennbares Klangwesen ganz nach den persönlichen Wünschen erstellen und es anschließend visuell und akustisch zum Leben erwecken.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

Jüdisches Museum Wien

Das Jüdische Museum Wien bietet im Palais Eskeles Ausstellungen zur österreichisch-jüdischen Geschichte, Religion und Tradition. Es erwarten die Gäste ein Kinderworkshop sowie zahlreiche Themenführungen, unter anderem zur aktuellen Fotoausstellung oder zur Ausstellung über „Jüdische Identität im Fußballstadion“. Zudem können auch das Museum Judenplatz und die Ausgrabungen der mittelalterlichen Synagoge besucht werden. Hier gibt es weiters die Ausstellung „Schuld“ zu bestaunen.

Führung: Speed-Dating mit Maria Austria: 18.30 Uhr und 21.00 Uhr

Bei der Führung durch diese Ausstellung können Besucher*innen in 15 Minuten die Fotografin Maria Austria kennenlernen.

Führung: Doppelpass – Highlights der Ausstellung „Superjuden. Jüdische Identität im Fußballstadion“: 19.00 Uhr, 22.30 Uhr und 23.30 Uhr

In dieser Führung wird die bisher wenig bekannte jüdische Geschichte fünf prominenter Wiener und europäischer Fußballvereine beleuchtet: First Vienna FC 1894, FK Austria Wien, FC Bayern München, Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur FC.

Kurzführung: 3 in 15: 19.00 Uhr, 20.00 Uhr, 21.00 Uhr, 22.00 Uhr und 23.00 Uhr (im Museum Judenplatz um 21.15 Uhr und 22.15 Uhr)

Die Besucher*innen erfahren hier anhand von drei Objekten Überraschendes und Faszinierendes über die jüdische Geschichte und Kultur Wiens.

Programm: Shlomit Butbul – „Wo Liebe ist, wird Frieden sein“: 19.30 Uhr und 21.30 Uhr

Shlomit Butbul singt und erzählt auf Hebräisch und Jiddisch.

Programm: Ma schmecha? Ma schmech? (für Kinder von sechs bis zehn Jahren und Familien): von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

Kinder und Familien lernen ihre Namen auf Hebräisch zu schreiben.

Führung: Ausgrabungen der mittelalterlichen Synagoge: 20.30 Uhr, 21.30 Uhr, 22.30 Uhr und 23.30 Uhr

Das Museum Judenplatz gibt Einblicke in den Alltag der jüdischen Gemeinde im Mittelalter. Ebenfalls zu sehen ist die Ausgrabung und 3D-Rekonstruktion der mittelalterlichen Synagoge.

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Museum Judenplatz, Judenplatz 8, 1010 Wien

Mozarthaus Vienna

Das Mozarthaus Vienna präsentiert Leben und Werk des Musikgenies Wolfgang Amadeus Mozart mit Schwerpunkt auf seinen Wiener Jahren in einem einzigartigen Ambiente in der Wiener Innenstadt unweit des Stephansdoms.

Führungen durch das Mozarthaus Vienna: 19.00 Uhr, 20.00 Uhr, 21.00 Uhr und 22.00 Uhr

In der Domgasse 5 befindet sich die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung Mozarts, in der der Komponist von 1784 bis 1787 geradezu herrschaftlich logierte. An keinem anderen Ort hat das Musikgenie mehr Stücke komponiert als hier. Die Besucher*innen erwartet neben der historischen Wohnung eine umfassende Präsentation bezüglich seiner wichtigsten Werke und der Zeit, in der Mozart lebte.

Die aktuelle Sonderausstellung „Cherubino alla vittoria! – Mozarts Figaro-Arie im Kontext der Militärmusik“, die in Kooperation mit der Wienbibliothek im Rathaus entstanden ist, rückt eine mögliche musikwissenschaftliche Neuentdeckung zu Mozarts Oper „Le Nozze di Figaro“ ins Blickfeld und präsentiert Mozarts Figaro-Arie im Kontext der Militärmusik.

Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien

Franzensburg in Laxenburg

Nachtschwärmer*innen, die auch außerhalb Wiens auf Entdeckungstour gehen wollen, können im Schlosspark Laxenburg die Franzensburg – das kleine Schatzhaus Österreich – bei Nacht erleben.

Franzensburg-Führungen: von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr zu jeder halben und vollen Stunde (letzte Führung um 23.00 Uhr)

Eines der beliebtesten Ausflugsziele im Schlosspark Laxenburg ist sicherlich die Franzensburg. Schon aus der Ferne lässt sich der hohe Stellenwert dieser vor ca. 200 Jahren errichteten Ritterburg für das Herrscherhaus Habsburg erkennen. Heute beinhaltet das Museum Franzensburg unter anderem eine einmalige Ahnengalerie der Habsburger. Bestens erhaltene Schaustücke wie Möbel, Gemälde oder auch Waffen, insbesondere aber seltene Glasmalereien bieten den Besucher/innen ein eindrucksvolles Rendezvous mit der Geschichte Österreichs. Ein Shuttle fährt in regelmäßigen Abständen zur Fähre bei der Franzensburg und zurück.

Schlosspark Laxenburg, Schlossplatz 1, 2361 Laxenburg

DDSG Blue Danube

Die DDSG Blue Danube betreibt die Personenschifffahrt auf der Donau und bietet mit ihrer umfassenden Flotte die unterschiedlichsten Schifffahrten zu verschiedenen Themen und Orten an. Anlässlich der „ORF-Lange der Nacht der Museen“ steht für Kunstbegeisterte die „Street Art River Cruise“ auf dem Programm.

Street Art River Cruise: 18.00 Uhr, 19.45 Uhr, 21.30 Uhr und 23.00 Uhr

Eine etwas andere Reise durch Wien: Entlang des Donaukanals sind die Ufer im Bereich der Inneren Stadt nahezu durchgängig mit Graffitis verziert und bilden ein Museum der besonderen Art. Auf der 75-minütigen Rundfahrt ab Station Wien / City am Schwedenplatz in einer Schleifenfahrt Richtung Nußdorfer Schleuse mit dem Hundertwasser-Schiff MS Vindobona sind die „Exponate“ besonders gut zu bewundern. An Bord bringt ein Street-Art-Experte die Wandbilder und deren Künstler*innen näher. Als besondere Einstimmung erwartet die Gäste zwischen 17.30 und 19.30 Uhr ein FM4-DJ direkt am Ponton der Anlegestelle. Teilnehmer*innen benötigen zusätzlich zum „Lange Nacht der Museen“-Ticket auch ein Zählticket der DDSG Blue Danube für die Schifffahrt. Dieses ist beim Ticketschalter am Schwedenplatz vor der Abfahrt erhältlich. Pro Fahrt ist eine limitierte Anzahl von 150 Tickets verfügbar.

DDSG Blue Danube, Schiffstation Wien / City am Schwedenplatz, Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien

Tickets und Preise

Tickets und Booklets für die „ORF-Lange Nacht der Museen“ 2023 sind bei allen teilnehmenden Häusern im Vorverkauf sowie am Tag der Veranstaltung am „Treffpunkt Museum“, der in jeder Landeshauptstadt (in Wien auf dem Maria-Theresien-Platz) eingerichtet wird, erhältlich.

Die Karten kosten regulär 15 Euro und ermäßigt 12 Euro. Die Ermäßigung gilt für Schüler*innen, Studierende, Senior*innen, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder. Regionale Tickets kosten sechs Euro und berechtigen zum Besuch der regionalen Museen. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.

