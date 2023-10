Frühbucher-Aktion für den Steirerball 2024 startet ab sofort

Wien (OTS) - Am 12. Jänner 2024 findet eines der Highlights der Wiener Ballsaison statt: der Steirerball. Für alle Fans des stimmungsvollen Balls gibt es ab sofort bis 22. Oktober 2023 auf www.steirerball.com ermäßigte Eintrittskarten um nur 98 Euro – aber Achtung: die Anzahl der Frühbucher-Karten ist limitiert.

Am 12. Jänner 2024 kommt der Steirerball zurück in die Wiener Hofburg. „Endlich können wir wieder mit unseren Gästen die steirische und fröhlich-elegante Lebensweise im Herzen Wiens zelebrieren“ sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. Den Steirerballbesuchern bietet sich ein stimmungsvolles Programm und dazu die nachgebaute steirische Weinstraße, ein Bieranstich und die unter Steirerballgästen bereits berühmte Kernöleierspeis. Zakostelsky weiter: „Um den Ballbesuchern ein Ball-Erlebnis der Extraklasse in den Prunksälen der Hofburg zu bieten, bringt das Ausseerland-Salzkammergut als Partnerregion seine bunten Trachten, die Salinenmusikkapelle und köstliche kulinarische Überraschungen nach Wien.“ Auch die Narzissen-Hoheiten werden in der Steirerballnacht in Wien dabei sein.

Kartenvorverkauf ab sofort – limitiertes Frühbucher-Kontingent

Der Verein der Steirer startet ab sofort mit dem Kartenvorverkauf für den Steirerball 2024. Ballgäste können ihre Eintrittskarten auf www.steirerball.com zum Sonderpreis von 98 Euro beziehen. Das Frühbucher-Kontingent ist allerdings limitiert. Frühentschlossene sollten also rasch zugreifen. Die Frühbucherphase läuft bis spätestens 22. Oktober 2023. Danach gilt der reguläre Vorverkaufspreis von 119 Euro.

Studierende mit gültigem Studierenden-Ausweis bezahlen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 54 Euro. Auch Tische und Sitzplätze können ab sofort online reserviert werden. Am Ballabend gibt es an der Abendkasse Tickets um 125 Euro.

Die Tickets sind mit einem QR-Code versehen und können selbst ausgedruckt werden (Print@Home). Das Zusenden der Eintrittskarten per Post ist ebenfalls möglich, die Versandpauschale beträgt 7 Euro.

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

