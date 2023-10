Casinos Austria gratuliert zur „Rock me Amadeus“ Weltpremiere der Vereinigten Bühnen Wien

Musicalproduktion „Rock me Amadeus“ startet im Wiener Ronacher

Wien (OTS) - Am kommenden Samstag, dem 7. Oktober werden die Augen der Theater- und Musicalfans weltweit auf Wien gerichtet sein. Mit „Rock me Amadeus – Das Falco Musical“ feiert die brandneue Produktion der Vereinigten Bühnen Wien, Weltpremiere im Ronacher. Als Produktionssponsor und langjähriger Partner der Vereinigten Bühnen Wien freut sich Casinos Austria über das neue Musical-Highlight, dass das Leben und Schaffen von Österreichs erfolgreichsten Musikstar Falco eindrucksvoll inszeniert und gratuliert zur Weltpremiere in Wien.

Casinos Austria steht als Unternehmen im Unterhaltungssektor für „Best in Class“, ein Anspruch, der sich in dieser Musical-Premiere wiederfindet und von Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart noch unterstrichen wird: „Was eine gelungene Musicalproduktion ausmacht, weiß ich durch meine langjährige Verantwortlichkeit im Theaterbereich. Deswegen kann ich jetzt schon sagen: Mit ‚Rock me Amadeus‛ können wir uns auf einen großen Wurf freuen. Es macht mich dankbar und stolz, dass wir mit Casinos Austria als Produktionssponsor einen wesentlichen Beitrag zu dieser Weltpremiere leisten können und eine original österreichische, großartige Show in Falcos Heimatstadt Wien auf die Bühne bringen.“

Casinos Austria ist seit der Unternehmensgründung 1968 nachhaltiger und verlässlicher Partner zahlreicher Institutionen und Projekte rund um Kunst und Kultur in Österreich. Als Unternehmen, in dem Tradition und Innovation immer Hand in Hand gehen, hat Casinos Austria das Ziel, den Gästen auf dem Unterhaltungssektor etwas Besonderes zu bieten. Mit der Philosophie „Playsponsible – gemeinsam Verantwortung leben“ verpflichtet sich das Unternehmen darüber hinaus, in allen Bereichen ein guter Partner der Gesellschaft in Österreich zu sein. Und dazu gehört auch die Pflege einer langjährigen Sponsor-Partnerschaft wie jene mit den Vereinigten Bühnen Wien, die bereits seit 2012 besteht.

Die zwölf österreichischen Casinos bringen als heimische Leitbetriebe mit ihrem Angebot einen Mehrwert in viele Regionen und tragen damit wesentlich zur Wertschöpfung bei – in einem Maß, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht. All das mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Weltpremiere-Rock-me-Amadeus

