„Stadt:Kultur“ im Herbst

Kabarett, Lesungen und Diskussionen in Perchtoldsdorf und Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach der sommerlichen „Stadt:Kultur im Park“ in Baden bietet „Stadt:Kultur“ auch im Herbst ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Kabarett, Lesungen und Diskussionen in der Burg Perchtoldsdorf sowie im Casino und im Hotel at the Park in Baden:

Eröffnet wurde die 14. Saison am gestrigen 2. Oktober in der Burg Perchtoldsdorf mit den Science Busters und ihrem Programm „Planet B“. Am heutigen 3. Oktober folgt Roland Düringer mit seinem „Regenerationsabend“, worauf Maschek am morgigen 4. Oktober in „SPIN“ über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft d‘rüberredet. Am 5. Oktober präsentiert zudem Gernot Kulis ein Best-of seiner Ö3-Callboy-Anrufe. Weiter geht es am 24. Oktober mit Alfred Dorfer und seinem siebenten Soloprogramm „und…“ sowie am 25. Oktober mit Omar Sarsam und seiner „Sonderklasse“. Das Finale in der Burg Perchtoldsdorf bestreitet dann am 27. Oktober die bayerische Kabarettistin Christine Eixenberger.

Am 3. November übersiedelt die „Stadt:Kultur“ nach Baden und startet mit der Diskussion „Klima in der Krise. Ein Blick in die Zukunft“ mit Katharina Rogenhofer, Renée Schroeder und Klara König. Diskussionsrunden stehen auch in den Folgetagen auf dem Programm: am 4. November mit Univ.Prof. Dr. Leonhard Thun-Hohenstein über „Kinder und Resilienz. Was Krisen mit unseren Kindern machen und wie wir sie davor schützen“ bzw. am 6. November mit Rosa Logar, Yvonne Widler und Stefan Pfandler unter dem Motto „Heimat bist du toter Töchter“ zum Thema Femizide.

Am 8. November gestaltet Andrea Eckert den Gesangs- und Rezitationsabend „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“, am 9. November liest Konrad Paul Liessmann aus seinem Buch „Lauter Lügen“, am 10. und 11. November folgen die beiden Finalveranstaltungen der Literaturbewerbe „schreib.art“ und „zeilen.lauf“.

Am 12. November biegt die „Stadt:Kultur“ mit einem Frühstücksgespräch von Florian Klenk und Florian Scheuba in die Zielgerade, am 13. November unternimmt noch Paul Kranker mit „Die Tagespresse History“ einen satirischen Streifzug durch die Geschichte. Zum Abschluss folgt am 14. November einmal mehr Maschek mit „SPIN! Wie man dreht und wendet“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter www.stadt-kultur.at.

