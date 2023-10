„Relevanz der Lehre unterstreichen“: Monica Rintersbacher ist neues Mitglied im z.l.ö.-Präsidium

Ich freue mich sehr, dass wir Monica Rintersbacher als neues Präsidiumsmitglied gewinnen konnten. Bereits in ihrer Funktion als Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria ist sie eine wichtige Stimme für die Image-Aufwertung der Lehre. Diesen Weg setzen wir nun gemeinsam fort Robert Machtlinger, FACC-CEO & Präsident des z.l.ö.-Präsidiums 1/3

Wir freuen uns, dass die österreichischen Leitbetriebe das Thema proaktive angehen und neue Möglichkeiten ausfindig machen. Viele Unternehmen bieten etwa verschiedene Formen der Lehre an, aber auch Schnuppertage, honorieren die Leistungen ihrer Lehrlinge durch besondere Benefits oder beziehen junge Menschen in den Recruiting-Prozess mit ein. Gemeinsam können wir der Lehre wieder zu mehr Aufschwung verhelfen Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria 2/3

Wie wir aus den Gesprächen mit unseren Leitbetrieben wissen, sind Unternehmen zurzeit besonders auf der Suche nach gutqualifizierten Fachkräften. Unsere Vorbildunternehmen tragen mit Best Practices dazu bei, der Lehre wieder mehr Wertigkeit und Ansehen zu verleihen. Als Teil des Präsidiums möchte ich gemeinsam mit unseren Leitbetrieben die Bedeutung und die Relevanz der Lehre für die Zukunft der Wirtschaft unterstreichen Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria 3/3

Wien (OTS) - Nachdem Anfang des Jahres FACC-CEO Robert Machtlinger das Amt des Präsidenten der z.l.ö.- zukunft.lehre.österreich. angetreten hat, wurde das Präsidium der branchenübergreifenden Lehrlings-Initiative in weiterer Folge durch Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, erweitert.

„ Wie wir aus den Gesprächen mit unseren Leitbetrieben wissen, sind Unternehmen zurzeit besonders auf der Suche nach gutqualifizierten Fachkräften. Unsere Vorbildunternehmen tragen mit Best Practices dazu bei, der Lehre wieder mehr Wertigkeit und Ansehen zu verleihen. Als Teil des Präsidiums möchte ich gemeinsam mit unseren Leitbetrieben die Bedeutung und die Relevanz der Lehre für die Zukunft der Wirtschaft unterstreichen “, so Monica Rintersbacher über ihr Wirken für zukunft.lehre.österreich.

Robert Machtlinger, FACC-CEO und Präsident des Präsidiums der z.l.ö., zeigt sich über den Neuzugang erfreut: „ Ich freue mich sehr, dass wir Monica Rintersbacher als neues Präsidiumsmitglied gewinnen konnten. Bereits in ihrer Funktion als Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria ist sie eine wichtige Stimme für die Image-Aufwertung der Lehre. Diesen Weg setzen wir nun gemeinsam fort .“

Leitbetriebe engagieren sich für das Thema Lehre

Die Leitbetriebe setzen sich mit folgenden Lösungswegen auseinander: Was brauchen Lehrlinge heute? Wie lassen sich junge Menschen für diesen Ausbildungsweg begeistern? Wie ist der Umgang im Unternehmen? Welche Karrieremöglichkeiten bietet eine Lehre? Wie kann das Ansehen der dualen Ausbildung weiter gesteigert werden? „ Wir freuen uns, dass die österreichischen Leitbetriebe das Thema proaktive angehen und neue Möglichkeiten ausfindig machen. Viele Unternehmen bieten etwa verschiedene Formen der Lehre an, aber auch Schnuppertage, honorieren die Leistungen ihrer Lehrlinge durch besondere Benefits oder beziehen junge Menschen in den Recruiting-Prozess mit ein. Gemeinsam können wir der Lehre wieder zu mehr Aufschwung verhelfen “, ist Rintersbacher überzeugt.

Über z.l.ö. zukunft.lehre.österreich.

Die Initiative wird von Unternehmen getragen, die Lehrlinge ausbilden oder ausbilden wollen. Gemeinsam möchten diese der Lehre den Stellenwert zurückgeben, die ihr als Fundament der Wirtschaft und damit unserer Gesellschaft zusteht. https://zukunft-lehre.at/

Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria repräsentiert die Vorbildunternehmen der heimischen Wirtschaft und bietet eine einzigartige Plattform zur Positionierung als Vorzeigeunternehmen, exklusives Beziehungsmanagement und vertrauensvollen Wissenstransfer. Leitbetriebe sind Unternehmen, die abseits vom wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschafts-, umwelt- und sozialpolitische Verantwortung übernehmen. Eine Zertifizierung als Leitbetrieb erfolgt nach erfolgreicher Durchführung des speziell entwickelten Qualifikationsverfahrens. www.leitbetriebe.at

Rückfragen & Kontakt:

LBA Leitbetriebe GmbH

Silvia Kelemen

Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien

+43 664 200 17 56

presse @ leitbetriebe.at