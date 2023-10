Vermarktungsstart für NID Wohnbauprojekt „ULMA | Lebensraum beim Mühlwasser“, Wien-Donaustadt

Wien (OTS) - Mit dem Projekt „ULMA | Lebensraum beim Mühlwasser“ bringt die NOE Immobilien Development GmbH (NID) – der Spezialist für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien – eine Wohnhausanlage mit 40 freifinanzierten Eigentumswohnungen im 22. Wiener Gemeindebezirk in Vertrieb. Aufgeteilt auf 5 Gebäude und mit einer gemeinsamen Tiefgarage unterkellert entstehen 2 bis 4 Zimmer-Wohnungen mit Größen von rd. 43 bis 87 m². Für die Beratung und den Exklusivvertrieb zeichnet die teamneunzehn-Gruppe verantwortlich.

Alle Wohnungen des Projekts an der Ecke Ulanenweg/Marderweg – fast direkt am Oberen Mühlwasser gelegen, umgeben von viel Grün – verfügen über private Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Ein ansprechendes Grünraumkonzept mit zahlreichen Bäumen sowie großzügige, begrünte Allgemeinflächen und ein Kinderspielplatz tragen zum Wohlbefinden der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner bei. ULMA steht für zeitgemäßes Wohnen in unmittelbarer Nähe zum Erholungsgebiet Lobau. Es entsteht ein perfekter Ort, um der Hektik der Großstadt zu entfliehen und die Seele baumeln zu lassen.

Das Naturparadies vor der Tür



Ob zum Radfahren, zum Spazieren, für Abenteuer im Auwald oder zur Abkühlung an nahe gelegenen Naturbadeplätzen – die Lage des Projekts „ULMA | Lebensraum beim Mühlwasser“ in Wien-Donaustadt bietet zahlreiche Möglichkeiten, um die Natur „direkt vor der eigenen Tür“ in vollen Zügen zu genießen. Aber auch Nahversorgung & Shopping, Bildungseinrichtungen oder ärztliche Versorgung – all das kann bequem zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Pkw, der in der anlageeigenen Tiefgarage geparkt werden kann, erreicht werden.

Bmstr. Ing. Michael Neubauer, NID-Geschäftsführer: „Wir erschaffen mit ‚ULMA | Lebensraum beim Mühlwasser‘ ansprechende Wohnungen mit hohem Erholungswert und attraktiver Ausstattung. Das Grünraum-Gestaltungskonzept macht es künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern leicht, die Natur in ihrem Zuhause zu spüren.“

Exklusivvertrieb durch teamneunzehn-Gruppe



Seit 2010 steht die teamneunzehn-Gruppe für Kompetenz, Professionalität, Transparenz und Handschlagqualität und ist starker Partner in allen Fragen rund um Immobilien. Das sehr gut eingespielte Team der Brüder Ringsmuth verfolgt das Ziel, das kundenorientierteste und vertrauensvollste Immobilienunternehmen zu sein bzw. zu bleiben. „Ständig neue Ideen zu entwickeln, den Mut und die Kraft zu haben, diese auch umzusetzen sowie innovative Wege und neue Technologien zum Vorteil der Kundinnen und Kunden einzusetzen – das leben wir. Es freut uns sehr, den Exklusivvertrieb des NID Projekts ‚ULMA | Lebensraum beim Mühlwasser‘ übernehmen zu dürfen“, so Patrick Moser, Vertriebsleiter der teamneunzehn-Gruppe.

Daten & Fakten zum Projekt „ULMA | Lebensraum beim Mühlwasser“

Projektadresse: Ulanenweg 49/Marderweg 14-06, 1220 Wien

40 Neubauwohnungen, freifinanziertes Eigentum – mit hochwertigen Freiflächen

Tiefgarage | Vorrüstung für E-Mobilität | Fahrradabstellräum

Photovoltaikanlage

Kaufpreise: ab 338.000 Euro

Exklusivvertrieb: teamneunzehn-Gruppe | provisionsfrei für Käuferinnen & Käufer

Planung: HILLINGER MAYRHOFER ZT GmbH

Weitere Informationen: www.ulanenweg49.at



Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.

Die NID ist Träger des Gütesiegels „IMMO-Champion 2023“ in der Kategorie „Entwickler“ – einer Auszeichnung vom KURIER gemeinsam mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung). www.nid.immo

Rückfragen & Kontakt:

Martina Vukits

NID Marketing & Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 676 838 228 01

E-Mail: martina.vukits @ nid.immo