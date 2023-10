Welt-Meningitis-Tag 2023: So kann man Babys vor einer Meningokokken-Meningitis schützen

Wien (OTS) - Hirnhautentzündungen durch Meningokokken-Bakterien sind selten, aber schwerwiegend. Aufgrund ihres unreifen Immunsystems sind Babys unter einem Jahr besonders gefährdet, an Meningokokken zu erkranken. Anlässlich des Welt-Meningitis-Tages am 5. Oktober soll daher auf die Erkrankung selbst und besonders auf einen frühzeitigen und umfassenden Impfschutz für die Kleinsten aufmerksam gemacht werden, um schwere Erkrankungen mit möglichen Folgeschäden zu vermeiden. Auch weitere Risikogruppen wie Kleinkinder und Jugendliche können durch Impfungen geschützt werden.

Meningitis ist eine Entzündung der Hirnhäute, die das Gehirn und das Rückenmark umhüllen. Die Krankheit kann durch verschiedene Erreger wie Bakterien, Pilze oder Viren verursacht werden – aber die bakterielle Meningitis stellt der Weltgesundheitsorganisation zufolge weltweit die größte Belastung dar. Meningokokken-Erkrankungen sind zwar selten, können aber innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden. Meist beginnen sie mit anfangs unspezifischen grippeähnlichen Symptomen und sind daher im frühen Stadium schwierig zu erkennen. Meningokokken-Infektionen können innerhalb von 24 Stunden zum Tod führen. Bis zu 20 Prozent der Erkrankten leiden an schweren Folgeschäden. Für den bestmöglichen Schutz sind drei unterschiedliche Impfungen verfügbar, die zum Teil bereits für Babys ab den ersten Lebensmonaten empfohlen werden. Eltern sollten ihre Kinder- und Jugendärzt*innen früh auf alle empfohlenen Impfungen ansprechen und sich beraten lassen.

Die Ansteckungsmöglichkeiten sind vielfältig

Etwa zehn Prozent der Menschen tragen Meningokokken im Nasen-Rachenraum, ohne daran zu erkranken. Trotzdem können diese Personen andere damit anstecken. Die Übertragung findet unbewusst über Tröpfcheninfektion statt, zum Beispiel beim Niesen, Husten oder Küssen. Die Ansteckungsgefahr ist in beengten Wohn- und Lebensverhältnissen größer.

Drei verschiedene Schutzimpfungen gegen Meningokokken möglich

Es gibt verschiedene Impfungen gegen die fünf Meningokokken-Erregergruppen (A, B, C, W, Y), die in Österreich am häufigsten zu einer Erkrankung führen. Der aktuelle Impfplan empfiehlt die Impfung gegen Meningokokken B möglichst früh ab dem vollendeten 2. Lebensmonat.

Die Kombinationsimpfung gegen ACWY wird möglichst früh im 13. Lebensmonat empfohlen. Aufgrund des zweiten Erkrankungsgipfels im Jugendalter soll die Meningokokken ACWY-Impfung auch zwischen dem 10. und 13. Geburtstag verabreicht werden.

Zum Welt-Meningitis-Tag sind Eltern aufgerufen, sich zum Schutz ihrer Kleinsten zu den Meningokokken-Impfungen beraten zu lassen. Gleichsam ist aber auch die Politik gefordert, denn aktuell sind nicht alle im österreichischen Impfplan empfohlenen Impfungen auch vom kostenfreien Kinderimpfprogramm umfasst. Das betrifft auch die Impfung gegen die Meningokokken B, obwohl dieser Meningokokken-Typ hierzulande die meisten invasiven Erkrankungen verursacht. In den Jahren 2014 – 2021 waren die Meningokokken B im Durchschnitt für 64% der Fälle verantwortlich, bei den 0 – 4 Jährigen waren es sogar 84%. Im Sinne eines gleichen Zugangs zu einer optimalen Gesundheitsversorgung für alle Kinder, wäre eine Aufnahme aller laut Impfplan für Kinder empfohlenen Impfungen in das kostenlose Kinderimpfprogramm wünschenswert.

Über den Welt-Meningitis-Tag

Der Welt-Meningitis-Tag macht seit 2008 auf die Meningitis als weltweites Gesundheitsproblem aufmerksam. 2021 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit ihren Partner*innen die erste globale Strategie zur Bekämpfung von Meningitis vorgestellt. Bis 2030 sollen Epidemien von bakterieller Meningitis – der schwerwiegendsten Form der Krankheit – zurückgedrängt, die Zahl der Todesfälle um 70 % gesenkt und die Zahl der Erkrankungsfälle halbiert werden. Die Organisation schätzt, dass die Strategie insgesamt mehr als 200.000 Menschenleben pro Jahr retten und die durch die Krankheit verursachten Behinderungen erheblich reduzieren könnte.

Weitere Informationen unter:

www.meningokokken-erkrankung.at

www.facebook.com/MeningokokkenJaZumSchutz

www.instagram.com/meningokokkenjazumschutz/



Über GSK

GSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam einen Schritt voraus zu sein. Erfahren Sie mehr unter www.gsk.com/about-us.

NP-AT-MNU-PRSR-230006; 09/2023

Rückfragen & Kontakt:

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Mag. Barbara Masser-Mayerl

Corporate Communications Lead

+43 1 970 75/518

barbara.b.masser-mayerl @ gsk.com