TourismFastForward Kongress 2023: Navigating Tourism Data Nexus von 29. bis 30. November in Mayrhofen

Die Konferenz für Entscheidungsträger und Mitarbeiter im Tourismus, Marketing, Social Media und IT findet von 29.11 bis 30.11.2023 in Mayrhofen im Zillertal (Tirol) statt.

Mayrhofen im Zillertal (OTS) - Navigating Tourism Data Nexus: Interoperabilität, Prozesse und Innovationen: Der Themenbogen reicht diesmal von Einsatz künstlicher Intelligenz im Tourismus, über Loyalitätsprogramm statt Gästekarte und Daten-Monetarisierung/ -vernetzung sowie Tourism-Dashboards & Datenplattformen.



Wie immer stehen Expertenvorträge, touristische Fallstudien und state-of-the-art Lösungen auf dem Programm. Der persönliche Austausch zwischen verschiedensten Praktikern und Experten steht hierbei im Vordergrund!

Der Kongress startet mit einem get-togheter-Abend am 29. November mit Speakers-Cocktail und Abendessen und bietet am 30. November ein umfangreiches Programm aus Key-Notes und praktischem Workshop im Themen-Café Format, sowie viel Gelegenheit zum persönlichen Netzwerken.



Zu den Gästen zählen Tourismusverbände, Tourismusdienstleister, Travel Technologie Anbieter, Hotels und Gastgeber, Uni’s/FH’s, Marketingexperten, Consulting, IT-Experten sowie Geschäftsführer und Mitarbeiter von Tourismusbetrieben.

Die Konferenz vernetzt, bildet weiter & motiviert dazu Innovationen im Tourismus umzusetzen.



Wie lässt sich Künstliche Intelligenz im Tourismus einsetzen?

Ist ein eigenes Loyalitätsprogramm eine effektive Weiterentwicklung zur

Gästekarte?

Wie lässt sich Interoperabilität bewerkstelligen?



Welche Use-Cases im Bereich Data Space gibt es?

Wie sehen internationale Best Practices für die Umsetzung von Tourismus-

Facharbeitermangel, Klimaziele und Wertschöpfung nachhaltig positiv

beeinflussen und alle Stakeholder im Tourismus vernetzen?

Seien Sie dabei & nehmen Sie neue Kontakte, Ideen und Strategien mit nach Hause!

Sichern Sie sich gleich Ihr 2-Tages-Ticket inkl. TFF-Dinner oder Ihr 1-Tages-Kongress-Ticket!

Infos zum Programm: https://www.tourismfastforward.com/2023/programm/

TourismFastForward2023 - Navigating Tourism Data Nexus

Get-togheter-Abend am 29. November mit Speakers-Cocktail und Abendessen.



Datum: 29.11.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Europahaus Mayrhofen

Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen, Österreich

Url: https://www.tourismfastforward.com/2023

TourismFastForward2023 - Navigating Tourism Data Nexus

Kongresstag am 30. November mit Key-Notes und Themen-Café



Datum: 30.11.2023, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: Europahaus Mayrhofen

Dursterstraße 225, 6290 Mayrhofen, Österreich

Url: https://www.tourismfastforward.com/2023

TICKETS zum TourismFastForward2023 Sichern Sie sich gleich Ihr 2-Tages-Ticket inkl. TFF-Dinner oder 1-Tages-Kongress-Ticket! SEIEN SIE DABEI UND NEHMEN SIE NEUE KONTAKTE, IDEEN UND STRATEGIEN MIT NACH HAUSE!

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Monai

Kongressorganisation, Europahaus Mayrhofen

Tel: + 43 5285 / 6750

office @ europahaus.at