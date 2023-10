Welttierschutztag: Bundesheer leistet wichtigen Beitrag

Österreichisches Bundesheer ist „Arbeitgeber“ für 225 Tiere

Wien (OTS) - Der 4. Oktober steht jährlich für den internationalen Tierschutz, mit dem Ziel auf das Leid von Tieren aufmerksam zu machen und die Menschen für eine artgerechte Haltung zu sensibilisieren. Das Österreichische Bundesheer ist „Arbeitgeber“ für 225 Tiere im gesamten Bundesgebiet und trägt daher eine hohe Verantwortung für die Ausbildung, Haltung und Einsatzmöglichkeiten der Vierbeiner.

„Im Österreichischen Bundesheer legen wir einen besonderen Fokus auf die angemessene Betreuung und Ausbildung unserer Militärtiere, die im Einklang mit den Vorschriften des Tierschutzgesetzes steht. Die Gewährleistung einer hochqualitativen tierärztlichen Versorgung in sämtlichen Einsatzbereichen hat oberste Priorität. Darüber hinaus ist der respektvolle und fürsorgliche Umgang mit unseren tierischen Kameraden von großer Bedeutung, da sie einen bedeutenden Beitrag zur Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten leisten“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Tragtierzentrum in Hochfilzen

Im Tragtierzentrum am Truppenübungsplatz in Hochfilzen befinden sich insgesamt 58 Tragtiere, 50 Haflinger und acht Esel. Das Tragtierzentrum wurde 2007 nach Zusammenlegung der vier Tragtierstaffeln strukturiert und eine neue Infrastruktur nach modernsten Kriterien der Tierhaltung unter Einhaltung des Tierschutzgesetzes errichtet. Das Tragtierzentrum hat den Auftrag, bei besonders schwierigen Geländebedingungen unter Berücksichtigung des Einsatzes im Mittel- und Hochgebirge, mit den Tragtieren die Bedarfsträger des Bundesheeres zu unterstützen.

Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch

Das Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch ist die Einrichtung des Bundesheeres für Zucht, Aus- und Weiterbildung, Einsatz und Überprüfung der Diensthunde im gesamten Bundesgebiet. Insgesamt befinden sich 167 Militärhunde in 20 Dienststellen und werden von 127 Militärhundeführern geführt. Über 40 Prozent der Bediensteten im Militärhundezentrum sind Frauen. Rund 60 Hunde befinden sich als Jung- und Zuchthunde direkt in Kaisersteinbruch.

Die Militärhunde leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zur Risikominimierung für die Soldaten bei Einsätzen im In- und Ausland. Bei der Rettungshunde-WM 2022 in Rumänien erreichte der Militärhundeführer Andreas Hauk mit seinem Diensthund „Rocket“ den Vizeweltmeistertitel in der Sparte Trümmersuche. Am Dienstag, den 10. Oktober 2023, findet die alljährliche Tierwallfahrt am Truppenübungsplatz Bruckneudorf statt. Abmarsch ist um 10:00 Uhr beim Kriegerdenkmal. Ziel ist die Spittelwaldkapelle am Truppenübungsplatz mit Tiersegnung, organisiert von der Militärpfarre Burgenland.

Bienen in Kasernen

In einigen Kasernen, wie zum Beispiel in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien, in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg oder auch in der Belgier-Kaserne in Graz, werden außerdem Honigbienen von Soldatinnen und Soldaten verantwortungsvoll betreut.

