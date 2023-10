AUGE/UG Wien zur Problempartei ÖVP

ÖVP unwürdig als Regierungspartei, Menschenhass darf kein Platz finden

Wien (OTS) - Der heutige ÖVP-Leak, wonach die ÖVP einen Untersuchungsausschuss gegen SPÖ, FPÖ und sogar gegen den eigenen Koalitionspartner plant(e), beweist einmal mehr: Mit dieser ÖVP ist nichts mehr anzufangen. "Intrigen, verdeckte Machenschaften, Menschenhass ist inzwischen Programm in dieser Partei. Ein Aufruf an ehrliche Bürgerliche, diesen Wahnsinn nicht länger mitzutragen, scheint bisher vergebens. Seit Jahren zeigt die ÖVP ganz offen ihren Hass auf Menschen, die keine Reichen sind, keine Erben und bis auf wenige Ausnahmen ist kein ÖVP-Politiker dagegen aufgestanden und hat dagegen Stellung bezogen. Hände falten, Goschen halten dürfte in diesen Kreisen die Maxime sein", zeigt sich Vera Koller verärgert über diese Abgründe der österreichischen Innenpolitik.



Auch Kochers Verteidigung des niederträchtigen Video-Auftritts Nehammer spricht Bände. "Im kleineren Kreis sei es angeblich 'normal', ein wenig derbere Worte zu finden, um die wirklichen Fakten auf den Tisch zu legen, will uns die ÖVP weismachen und hält offensichtlich die Bevölkerung für besonders dumm", so Koller, "der Grundtenor dahinter: die Lügen der anderen werden entlarvt, um die absolute 'Wahrheit' zu präsentieren. Mit dieser 'Wahrheit' soll den Leistungsträgern in diesem Land endlich der nötige Respekt und die Wertschätzung entgegengebracht werden, die sich diese schon längst verdient haben. Frauen, Arme, Arbeitslose, sie alle zählen augenscheinlich nicht dazu". Und schon gar nicht linke "Gutmenschen", die hinter einem starken Sozialstaat stehen und der Meinung sind, dass gute Lebensbedingungen kein zusätzliches verdienbares Goodie sind, sondern jedem Menschen zustehen.



"Menschen, die so argumentieren, die derart herablassend und arrogant über andere Menschen sprechen, dürfen keine Vertreter:innen dieses Landes sein. Eine Partei, die nur noch aus Hass und Intrigen besteht, hat auf der politischen Bühne nichts zu suchen", sagt Koller abschließend.



