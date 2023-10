Die Pferdeklappe Reutte feierte ihren 2. Geburtstag

Ein einzigartiges Vermittlungskonzept für Pferde

Salzburg/Wien (OTS) - Reutte, Tirol – Am 30. September 2023 veranstaltete die Pferdeklappe Reutte anlässlich ihres 2. Geburtstags und des bevorstehenden Welttierschutztags einen Tag der offenen Stalltüre. Viele Tierfreund*innen besuchten bei herrlichem Herbstwetter die erste Pferdeklappe Österreichs. Das einmalige Vermittlungskonzept markiert einen Meilenstein im Tierschutz. Mit dem 2-jährigen Bestehen der Pferdeklappe demonstriert der Österreichische Tierschutzverein erfolgreich, wie Tierschutz in einem bisher unbeachteten und doch von großem Tierleid geprägten Bereich geht - indem in Not geratene Pferde eine echte zweite Chance erhalten.

Einzigartiges Vermittlungskonzept für Pferde

Die Pferdeklappe in Reutte ist einzigartig in Österreich, ein Ort der Hoffnung für Pferde und Besitzer*innen in Notlagen, die aufgrund verschiedener Umstände gezwungen sind, sich von ihren Tieren zu trennen.

Der Tag der offenen Stalltüre bot Einblick in die herausfordernde, jedoch hoffnungsvolle Welt der Pferdevermittlung. Besucher konnten sich über die bedeutsame Arbeit des Vereins informieren und erlebten die Erfolgsgeschichten von Pferden, die durch dieses Programm eine zweite Chance erhielten. Hilde Schwarzkopf, Unternehmerin aus Tirol, ermöglichte dieses Projekt durch die Bereitstellung ihres Gestüts Stegerberg.

„Pferde, die ihr Zuhause verlieren, werden oft von Besitzer zu Besitzer weitergereicht, an Pferdehändler verkauft oder landen sogar auf der Schlachtbank. Zugleich gibt es immer mehr Pferdefreund*innen, die einem Pferd aus dem Tierschutz ein neues Zuhause etwa als Beistellpferd schenken möchten. Bei uns finden diese Menschen und ihre Pferde zusammen“, so die Hofleiterin und Pferdeexpertin Ingrid Schätzle. Seit zwei Jahren bietet diese besondere Einrichtungen Pferden Zuflucht. Hier finden sie liebevolle Betreuung und ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Umfeld, bis ein neues, passendes Zuhause gefunden wird.

Österreichischer Tierschutzverein, Vorreiter bei innovativen Tierschutzkonzepten

Der Österreichische Tierschutzverein hat dieses erfolgreiche Vermittlungskonzept basierend auf einer deutschen Pferdeklappe adaptiert, um Pferden in Not eine zweite Chance zu ermöglichen. „Durch die jahrelange Erfahrung und Kompetenz am Hof können sich die Pferde – oftmals mit tragischer Vorgeschichte – ideal erholen und entwickeln. Jedes Pferd wird tierärztlich untersucht und entsprechend behandelt. Anhand eines individuellen Sozialbetreuungsplans bereiten wir die Schützlinge sorgfältig auf die Vermittlung vor, bis sich der richtige Mensch mit dem passenden Zuhause finden lässt“, so der Geschäftsführer des Österreichischen Tierschutzvereins Alfons Hargassner.

Spenden sichern das Bestehen des Vereins und der Pferdeklappe

„Die Arbeit des Österreichischen Tierschutzvereins wird ausschließlich durch private Zuwendungen finanziert. Nur durch die regelmäßigen Beiträge von Tierfreund*innen ist es uns möglich, die hohen laufenden Kosten der Pferdeklappe Reutte zu decken. Aufgrund der Teuerung brauchen wir aktuell dringend die Unterstützung von Menschen, denen der Tierschutz ein Anliegen ist. Jeder Beitrag zählt für uns!“, so Alfons Hargassner.

Bis heute wurden 58 Pferde erfolgreich vermittelt. Auch nach einer erfolgreichen Vermittlung bleiben die Pferde ihr ganzes Leben lang unter dem Schutz des Österreichischen Tierschutzvereins. Den neuen Halter*innen steht die Pferdeklappe mit Rat und Tat zur Seite, auch nach der Zeit der Übernahme.

Österreichischer Tierschutzverein

Als Pionier seit 1899 setzt sich der Österreichische Tierschutzverein unermüdlich für Tiere in Not ein. Ursprünglich als "Österreichischer Tierschutz- und Tierasyl-Verein" gegründet, haben mutige Tierfreund*innen den Tierschutz in Österreich etabliert. Gemeinsam mit engagierten Menschen sorgen wir dafür, dass Tiere ein würdevolles Leben führen können. Unsere Mission finanziert sich vollständig durch Spenden und die Großzügigkeit unserer treuen Tierfreund*innen.

