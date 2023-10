Neu bei der Wiener Zeitung: Einblicke in die österreichische Sachpolitik von Georg Renner

Die WZ präsentiert einen neuen wöchentlichen Newsletter mit dem renommierten Innenpolitik-Journalisten Georg Renner.

Wien (OTS) - Wöchentlich wird Georg Renner komplexe politische Zusammenhänge der österreichischen Innenpolitik aufschlüsseln und für die Leser:innen der Wiener Zeitung zugänglich machen. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Renner bekannt für seine gründlichen Analysen. „Mein Ziel ist es, dass Sie am Ende dieses Newsletters ein besseres Bild von einem politisch relevanten Thema haben und so eine informiertere Entscheidung treffen können – ohne, dass ich eine Richtung vorgebe, in die diese Entscheidung fällt“, so Renner. Er wird sich jede Woche einem sachpolitischen Thema widmen.

Die Wiener Zeitung ist stolz darauf, mit Georg Renner zusammenzuarbeiten und den informativen und aufschlussreichen Newsletter Einfach Politik. anbieten zu können. In einer Zeit, in der objektive und fundierte Informationen von größter Bedeutung sind, fungiert dieser Newsletter als weiteres Beispiel für Qualitätsjournalismus und steht für das Bestreben der Wiener Zeitung, ihre Leser:innen umfassend zu informieren.



"Georg Renners Newsletter passt perfekt in das Angebot der neuen WZ. Er liefert präzise und fundierte Informationen, die essenziell für die Bildung einer starken Demokratie sind. Gerade in Zeiten politischer Hektik muss Journalismus mit Tiefe und Sachlichkeit reagieren. Ich freue mich jede Woche mit Georgs Hilfe Zusammenhänge besser zu verstehen," erklärt der interimistische Redaktionsleiter Sebastian Pumberger.

Die Wiener Zeitung lädt alle Interessierten ein, sich anzumelden und jede Woche tiefe Einblicke in die österreichische Politik von einem der führenden Experten auf diesem Gebiet zu erhalten:

https://www.wienerzeitung.at/newsletter/einfach-politik

Über die Wiener Zeitung:

Die Wiener Zeitung blickt auf eine 320-jährige Geschichte zurück. Mit der Einstellung der gedruckten Ausgabe ab dem 1. Juli 2023 startet die Wiener Zeitung in eine neue Ära und präsentiert sich als fortschrittliches digitales Medium.

Mehr Informationen finden Sie auf www.wz.at

Über Georg Renner:

Georg Renner ist erfahrener Journalist mit einer Passion für Innenpolitik. Seit mehr als 15 Jahren hat er sich auf das Entschlüsseln der politischen Landschaft Österreichs spezialisiert und ist bekannt für seine gründlichen und detaillierten Analysen. Sein Ansatz ist es, objektive und unparteiische Einblicke zu geben, damit die Leser:innen eigenständige, informierte Entscheidungen treffen können.





