SJ-Schindl/Stich: „Sexismus ist #NICHTOKAY!“

Kampagnenauftakt der Sozialistischen Jugend zur neuen Antisexismus-Kampagne #NICHTOKAY

Wien (OTS) - „Österreich hat ein Sexismus-Problem. Viele Menschen – darunter vor allem Männer – glauben zwar, dass dem nicht mehr so wäre. Die Zahlen sprechen jedoch für sich: Erhebungen der Arbeiterkammer zufolge erlebten etwa im Schulwesen rund 17% der Frauen in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung. Eine Studie der Statistik Austria aus dem vergangenen Jahr gab sogar an, dass jede dritte Frau körperliche und/oder sexualisierte Gewalt in ihrem Leben erlebt haben soll. Diese Zustände sind für uns nicht hinnehmbar!“, so Fiona Schindl, Frauensprecherin der SJ und Paul Stich, Vorsitzender der SJ, im Rahmen der Auftaktaktion zur neuen Kampagne mit dem Titel „#NICHTOKAY“.

Bei der Aktion wurden Passant*innen zum Thema Alltagssexismus befragt, wobei ein Großteil der Befragten angab, oft mit alltäglichen sexistischen Strukturen konfrontiert zu sein. Für Schindl sei dies vor allem für junge Frauen ein Problem: „Man muss sich nur anschauen, was im Moment in den Schulen dieses Landes passiert. Jungen Frauen wird vorgeschrieben, was sie zu tragen haben – immerhin könnte sich ein zu knappes Outfit auf das Befinden der männlichen Schüler und Lehrer auswirken. Dass dieses Argument im Jahr 2023 von Direktor*innen noch immer vorgebracht wird, ist ein Skandal. Nicht Frauen müssen sich so anziehen, dass sie nicht von sexualisierter Gewalt betroffen sind, sondern es muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass Männer sexualisierte Gewalt ausüben – egal, was die betroffene Person trägt! “, so Schindl.

Laut Stich gäbe es eine Vielzahl an Bereichen, in denen junge Frauen nach wie vor von Sexismus betroffen wären, so z.B. beim „Fortgehen“: „Es ist leider für viele junge Frauen, die regelmäßig in Bars oder Clubs gehen, normal, dass sie von betrunkenen Männern belästigt oder sogar begrapscht werden. Das kann sogar so weit gehen, dass sie sich davor fürchten müssen, K.O.-Tropfen ins Getränk geschüttet zu bekommen. Hier muss endlich entschlossen gehandelt werden – Betreiber der Nachtgastronomie müssen in die Pflicht genommen werden, Schutzkonzepte auszuarbeiten! “, so Stich.

Die Kampagne der Sozialistischen Jugend soll zeigen, dass sexistische Strukturen in unserer Gesellschaft nachhaltig bekämpft werden müssen: „Für uns als Sozialistische Jugend sind diese Umstände nicht länger hinnehmbar. Mit unserer Kampagne #NICHTOKAY wollen wir ein Zeichen setzen und zeigen, dass Sexismus - egal in welcher Form auch immer - nie okay ist! Diskriminierende Strukturen in unserer Gesellschaft müssen aufgebrochen werden! In den kommenden Wochen und Monaten wird der Schwerpunkt unserer politischen Arbeit in der antisexistischen Praxis liegen. Wir wollen zeigen, dass eine Welt ohne derartige Geschlechterungerechtigkeiten möglich ist. Weitere Aktionen hierzu sind geplant. “, so Schindl und Stich abschließend.

