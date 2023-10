RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ WIRD DIESEN DEZEMBER WELTWEIT DIE KINOS EROBERN

Los Angeles (ots/PRNewswire) - RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, der ihre Absichten, ihre harte Arbeit als Künstlerin und Produzentin und den Prozess der Beherrschung ihres Handwerks bei der Durchführung der rekordverdächtigen RENAISSANCE WORLD TOUR mit 56 Auftritten in 39 Städten beschreibt, hat am 1. Dezember in den nordamerikanischen Kinos Premiere. Karten sind ab sofort erhältlich.

Parkwood Entertainment und AMC Entertainment (NYSE: AMC) geben heute bekannt, dass Beyoncés phänomenal erfolgreiche RENAISSANCE WORLD TOUR von AMC Theatres Distribution weltweit auf die Kinoleinwand gebracht wird. Um den Trailer anzusehen, klicken Sie hier.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ untermalt die Reise der RENAISSANCE WORLD TOUR, von ihren Anfängen über die Eröffnungsshow in Stockholm, Schweden, bis hin zum großen Finale in Kansas City, Missouri. Es geht dabei um Beyoncés Absichten, ihre harte Arbeit, ihre Beteiligung an jedem Aspekt der Produktion, ihren kreativen Geist und ihre Bestimmung, ihr Vermächtnis zu schaffen sowie ihr Handwerk zu perfektionieren. Beyoncés außergewöhnlicher Auftritt während der RENAISSANCE WORLD TOUR wurde von den internationalen und US-amerikanischen Medien gleichermaßen bejubelt und schuf einen Ort der Freiheit, Akzeptanz und gemeinsamen Freude. Ihre maximalistische Produktion begrüßte mehr als 2,7 Millionen Fans aus aller Welt, die über die Weltmeere reisten, um Club RENAISSANCE zu genießen. Jetzt werden Millionen von Kinobesuchern in den Bann der Joy Parade gezogen, der monumentalen Tanzparty, die das Recht aller feiert, sie selbst zu sein, und zwar ganz in ihrer Nähe.

Das theatralische Konzerterlebnis wird in Tausenden von Kinosälen zu sehen sein, wobei RENAISSANCE ab Freitag, dem 1. Dezember 2023, offiziell in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko zu sehen sein wird. Weitere Städte weltweit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Erlebnis wird mindestens vier Wochen lang donnerstags, freitags, samstags und sonntags ausgestrahlt, wobei mehrere Ausstrahlungszeiten über den Tag verteilt vorgesehen sind. Karten in den USA für alle Standardvorstellungen beginnen bei 22 Dollar plus Steuern; RENNAISSANCE wird auch in IMAX at AMC und Dolby Cinema at AMC sowie auf anderen Premium-Großbildleinwänden zu sehen sein.

Ab heute können AMC-Kinobesucher Karten für alle AMC-Standorte in den USA auf amctheatres.com und Fandango.com kaufen. Fans können auch Karten bei Cinemark, Regal, Cinepolis und Cineplex erwerben, die das Stück ebenfalls ausstrahlen werden. Karten werden auch in zahlreichen Kinosälen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ab Ende dieser Woche erhältlich sein.

AMC Theatres Distribution ist der Vertriebszweig von AMC Entertainment, dem größten Kinobetreiber in den Vereinigten Staaten, dem größten in Europa und dem größten der Welt. RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ wird weltweit von AMC Theatres Distribution und seinen Untervertriebspartnern – Variance Films in den USA, Cineplex in Kanada, Cinepolis in Mexiko und Zentralamerika und Trafalgar Releasing außerhalb Nordamerikas – vertrieben. Kinos, die den Film zeigen möchten, sollten BeyonceFilm.com besuchen.

Parkwood Entertainment ist eine Film- und Produktionsfirma, ein Plattenlabel und eine Managementfirma, die 2010 von der Entertainerin und Unternehmerin Beyoncé gegründet wurde. Mit Niederlassungen in Los Angeles und New York City verfügt das Unternehmen über Abteilungen für Musik, Film, Video, Live-Auftritte und Konzertproduktion, Management, Geschäftsentwicklung, Marketing, Digitales, Kreativität, Philanthropie und Werbung. Unter dem ursprünglichen Namen Parkwood Pictures veröffentlichte das Unternehmen den Film Cadillac Records (2008), in dem Beyoncé die Hauptrolle spielte und mitproduzierte. Das Unternehmen hat auch die Filme Obsessed (2009) mit Beyoncé in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, den mit dem Peabody Award for Entertainment ausgezeichneten Film Lemonade (2017), den Emmy®-nominierten Film Homecoming: A Film by Beyoncé (2019), der Beyoncés geschichtsträchtigen Auftritt beim Coachella Valley Music & Arts Festival im Jahr 2018 dokumentiert, und den Emmy®-prämierten Film Black Is King (2020). Parkwood Entertainment produzierte The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) und die zuvor erwähnten „Homecoming"-Auftritte beim Coachella (2018) und koproduzierte die ON THE RUN Tour (2014) und ON THE RUN II (2018) sowie die RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

