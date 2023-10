Neuer Gehsteig in Hausbrunn erhöht die Verkehrssicherheit

Arbeiten führte die Straßenmeisterei Poysdorf durch

St. Pölten (OTS) - Heute konnten die Arbeiten für die Errichtung des neuen Gehsteiges entlang der Landesstraße L 3136 in Hausbrunn offiziell beendet werden. Auf einer Länge von rund 300 Metern wurde an der Ostseite der L 3136 der neue Gehsteig mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau und auch mit Pflasterungen situiert. Der Gehsteig wurde je nach örtlichen Verhältnissen in einer Breite von bis zu 1,5 Metern ausgeführt. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Poysdorf durch. Die Materialkosten in der Höhe von rund 14.000 Euro werden von der Marktgemeinde Hausbrunn getragen.

Die Landesstraße L 3136 (Bahnstraße) in Hausbrunn ist die Verbindung zwischen der Landesstraße L 20 (Hauptstraße) und der Holzlisstraße. Entlang der Landesstraße L 3136 gab es für die Fußgängerinnen und Fußgänger keinen eigenen Gehsteig. Um die Verkehrssicherheit vor allem für die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Hausbrunn entschlossen, auf der gesamten Länge einen Gehweg neu zu errichten. Zur Trennung vom Fließverkehr wurden entlang der gesamten Ausbaulänge Hoch- und Schrägbordsteine neu versetzt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse