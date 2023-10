Das schmeckt dem Immunsystem!

Wien (OTS) - Egal, ob es sich um Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten handelt: Vor den Angriffen von Krankheitserregern sind wir gleich mehrfach durch unser Immunsystem geschützt. Wer seiner Körperabwehr Gutes tun möchte, sollte nicht nur auf guten Schlaf und regelmäßige Bewegung achten. Auch bestimmte Nahrungsmittel können Darm und Schleimhäute – die klassischen Eintrittspforten von Erregern – „in Schuss halten“. Welche Lebensmittel das Immunsystem unterstützen und wie sie sich auf Körper und Psyche auswirken.





Außerdem in der Oktober-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Ein Leben am Akkulimit

Wer sich von einem Pflichttermin zum nächsten hangelt und gefühlt nur noch funktioniert, kann in eine Art Endlosschleife der Anspannung geraten – in ein Burn-on. In diesem Zustand der Daueranspannung sind wir nicht in der Lage, das Werken zu unterbrechen und für regelmäßige Pausen zu sorgen. Wie sich die Spirale durchbrechen lässt …

Stille Entzündungen



Angina, Ekzem, Blasen- oder Schleimbeutelentzündung: Akute Entzündungen kennt jede*r. Ganz anders verhält es sich mit stillen Entzündungen, die lange Zeit unbemerkt verlaufen. Sie sind eher mit einem Schwelbrand zu vergleichen, der zahlreiche Erkrankungen hervorrufen kann. Wie man diesen besonderen Entzündungen auf die Spur kommt.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Oktober 2023.





