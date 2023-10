EY Österreich steigert Umsatz auf 206 Millionen Euro und schafft über 130 neue Arbeitsplätze

Im Geschäftsjahr 2022/23 Umsatzsteigerung um 17,1 Prozent auf 205,7 Millionen Euro (Vorjahr: 175,7 Millionen Euro)

Über 1.300 Mitarbeiter:innen bei EY in Österreich, über 130 neue Arbeitsplätze geschaffen

Weltweit 396.000 Mitarbeiter:innen und 49,3 Milliarden US-Dollar Umsatz

Fokus auf Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit

EY investierte 1,4 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung einer eigenen KI-Plattform

Zahlreiche Auszeichnungen: Innovationssieger und Sieger „Nachhaltiges Engagement“ im Kurier-Ranking, im Beraterranking Industriemagazin Top-Platzierungen im Bereich Digitalisierung, Steuern und Nachhaltigkeit

Für die Beratungs- und Prüfungsorganisation EY war das letzte Geschäftsjahr gleich in mehrfacher Hinsicht ein Rekord: Der Umsatz (nach UGB) stieg in Österreich um 17,1 Prozent auf 205,7 Millionen Euro. Und auch hinsichtlich der Mitarbeitenden gab es ein deutliches Plus: Aktuell arbeiten an den EY-Standorten in Wien, Linz, Klagenfurt und Salzburg 1.315 Beschäftigte (Vorjahr: 1.184). Damit wurden bei EY Österreich im letzten Jahr über 130 neue Arbeitsplätze geschaffen.

„Es freut mich sehr, dass wir gerade auch angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen im letzten Jahr noch mehr Kund:innen bei ihren Herausforderungen begleiten durften und über 130 neue Stellen schaffen und viele neue Talente für EY gewinnen konnten. Die Mitarbeiter:innen sind die Basis unseres Erfolgs, wir sind ein ‚People Business‘. Wir sind stolz darauf, was wir in den vergangenen Monaten erreicht haben und dass wir unseren nachhaltigen Wachstumskurs fortsetzen konnten“, sagt Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich.

Auch auf internationaler Ebene konnte EY seinen Erfolgskurs fortsetzen: Der globale Umsatz von EY 2022/23 stieg um 14,2 Prozent auf 49,3 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 45,4 Milliarden US-Dollar), die Anzahl der Mitarbeiter:innen um 8,2 Prozent auf rund 396.000 in mehr als 150 Ländern.

