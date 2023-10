Kornhäusl: Trauer um em. o. Univ.-Prof. Dr. h.c. mult. Dr. Herbert Schambeck

ÖVP-Bundesratsfraktionsvorsitzender zum Ableben des langjährigen Vize- und mehrmaligen Präsidenten des Bundesrats

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit großer Betroffenheit haben wir vom Ableben unseres langjährigen Vize- und mehrmaligen Präsidenten des österreichischen Bundesrats, em. o. Univ.-Prof. Dr. h.c. mult. Dr. Herbert Schambeck, erfahren“, so heute, Montag, der ÖVP-Bundesrats-Fraktionsvorsitzende Dr. Karlheinz Kornhäusl.

Herbert Schambeck gehörte als Vertreter des Bundeslandes Niederösterreich von 1969 bis 1997 dem Bundesrat an, ab 1975 bis zum Ausscheiden durch Mandatsniederlegung am 30. Juni 1997 hatte er Präsidentenfunktionen inne und war Vorsitzender der ÖVP-Bundesratsfraktion. „Er war aber nicht nur ein leidenschaftlicher Politiker, sondern auch Universitätsprofessor, politischer Wissenschafter und Rechtsphilosoph. Er war beliebter Gastredner an vielen Universitäten der Welt“, würdigte Kornhäusl seine jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit, seine Tätigkeit für Kirche und Vatikan sowie in der Politik.

Sein großes Wirken zeige sich auch anhand seiner unglaublichen Liste an Auszeichnungen. Herbert Schambeck hat für seine Verdienste zahlreiche Ehrungen erhalten, unter anderem den Leopold-Kunschak-Preis Wissenschaftspreis und auch eine Vielzahl an Ehrendoktoraten und Ehrenzeichen.

„Sein großes christliches Engagement, seine klare Haltung und sein Wirken für die Kirche haben ihn ausgezeichnet. Dr. Schambeck war ein über alle Parteigrenzen hinweg geschätzter Politiker und Experte, der viel für dieses Land und die Volkspartei geleistet hat“, so der ÖVP-Bundesrats-Fraktionsobmann weiter.

„Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen“, so Kornhäusl abschließend.

