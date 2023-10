Volkspartei trauert um Herbert Schambeck

Nehammer: „Herbert Schambeck hat stets mit ganzer Kraft an einer positiven Gestaltung unserer Gesellschaft gearbeitet“

Wien (OTS) - „Die Volkspartei trauert um Bundesratspräsidenten a.D. Herbert Schambeck. Mit ihm ist ein herausragender Politiker und Mensch von uns gegangen, der zeit seines Lebens die Anliegen und Interessen seiner Mitmenschen in den Vordergrund seines politischen Handelns gestellt hat. Herbert Schambeck hat unserem Land aber nicht nur durch sein politisches Engagement gedient, sondern auch durch seine wissenschaftlichen Leistungen, die ihm auch eine Vielzahl an Auszeichnungen und Ehrenzeichen eingebracht haben. Dabei hat Schambeck stets mit ganzer Kraft an einer positiven Gestaltung unserer Gesellschaft gearbeitet. Mit ihm verlieren wir einen großen Österreicher“, äußert sich Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer zum Ableben von Dr. Dr. h.c. mult. Herbert Schambeck

„Als Vertreter Niederösterreichs gehörte Herbert Schambeck von 1969 bis 1997 der Länderkammer des österreichischen Parlaments an und war in dieser Zeit drei Mal Präsident des Bundesrates“, blickt der Klubobmann der Volkspartei, August Wöginger, auf das politische Leben von Schambeck zurück. „Als Mitglied des Bundesparteivorstandes der Volkspartei und Vorsitzender der Bundesratsfraktion des ÖVP-Parlamentsklubs hat Herbert Schambeck auch die Politik der Volkspartei mitgeprägt“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker. „Dank seiner außergewöhnlichen Leistungen hat Herbert Schambeck für immer seine Spuren hinterlassen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Wir gedenken eines großen Österreichers, dessen Verdienste sowohl um die Republik Österreich als auch um die Volkspartei wir für immer schätzen werden. Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl“, betonen Stocker und Wöginger unisono.



