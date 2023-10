Internationale Auszeichnung für Linzer Unternehmen in Cannes

Der österreichische Smartphone-Hersteller emporia wurde an der Côte d’Azur mit dem „International SilverEco & Ageing Well Award“ ausgezeichnet.

Ich freue mich sehr über diese internationale Auszeichnung und ich bin stolz auf mein Team, das so großartige, weltweit anerkannte Arbeit leistet. Eveline Pupeter, CEO emporia

Linz/Cannes (OTS) - Im Palais des Festivals in Cannes, wo jedes Jahr im Mai die Filmstars über den roten Teppich laufen, um eine Goldene Palme abzuholen, fand vergangene Woche das SilverEco & Ageing Well International Festival mit mehr als 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung ist die Silver Night. Bei dieser glamourösen Galanacht werden die internationalen Silver Eco Awards an Unternehmen vergeben, die Produkte und Services speziell für ältere Menschen entwickeln.

Unter rund 200 Einreichungen - unter anderem aus Brasilien, Japan, Singapore oder USA - wurde emporia für das neue, einfach bedienbare 5G-Smartphone emporiaE6 mit dem „International SilverEco & Ageing Well Award“ ausgezeichnet.

Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia: „Ich freue mich sehr über diese internationale Auszeichnung und ich bin stolz auf mein Team, das so großartige, weltweit anerkannte Arbeit leistet.“

Der Silver Eco Award wurde heuer bereits zum 15. Mal vergeben. In der Jury sitzen Expertinnen und Experten aus aller Welt. Mit der Auszeichnung ist kein Preisgeld verbunden. Die Trophäen, die die Gewinner überreicht bekamen, wurden von Menschen, die an Alzheimer erkrankt sind, hergestellt.

