Bayer Austria feiert 125-jähriges Jubiläum und bereitet den Weg für die Zukunft

Soziales und ökologisches Engagement, um gemeinsam als Team Bayer Austria Gutes zu tun / Jubiläumsfeier mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversität

Wien (OTS) - Gestern feierte Bayer in Österreich (derzeit: Bayer Austria GmbH) das 125-jährige Jubiläum. Am 1.Oktober 1898 wurde die erste Bayer-Niederlassung in Österreich in der Hegelgasse in Wien gegründet. Um diesen Meilenstein gebührend zu feiern, kamen mehr als 200 Mitarbeiter*innen und Pensionist*innen am Kahlenberg zusammen. Mit der Jubiläumsfeier, die unter dem Leitmotiv „Nachhaltigkeit und Diversität” stand, bedankte sich Bayer Austria bei den aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter*innen für ihren Einsatz für das Unternehmen.

Sechs interaktive Stationen luden passend zum Leitmotiv zum Mitmachen ein: vom Bau eines Insektenhotels über die Geschichte von Bayer Austria und dem Verkosten von Insekten bis zu einer Station, um Gemüse haltbar zu machen. Über den Alltag mit Blindheit, Barrierefreiheit in Gebäuden und unsichtbaren Behinderungen konnten sich die Gäste bei der Station von MyAbility informieren, welche von der Business Resource Group ENABLE initiiert wurde.

Das Thema Diversität wird bei Bayer groß geschrieben. Als Leitmotiv zog es sich ebenfalls durch das Event mit einem besonderen Highlight am späteren Abend: Als Überraschungsgast traten Salon Kitty Revue auf, Wiens erste burlesque Revue begeisterte und amüsierte das Publikum mit ihrer Performance. Authentisch zu sein und sich nicht verstellen zu müssen – dafür setzt sich die Business Resource Group BLEND ein. Sie engagiert sich für LGBTQIA+ Mitarbeitende und Unterstützende, damit sie bei der Arbeit ganz sie selbst sein können.

Ökologisches und soziales Engagement

Passend zum Thema Nachhaltigkeit hat sich das Team Bayer Austria anlässlich des Jubiläums zum Ziel gesetzt, gemeinsam Gutes zu tun – den Menschen und der Natur. Im Jubiläumsjahr stand daher das ehrenamtliche soziale Engagement der Mitarbeiter*innen ganz besonders im Mittelpunkt.

Auch auf der Jubiläumsfeier war das Engagement der Mitarbeiter*innen gefragt: Pro Teilnehmenden je Station ging 1 Euro in eine Spendensammelbox für den Caritas Louisebus, der in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum zu begehen hat. Die mobile Arztpraxis der Caritas feiert ihr 30-jähriges Bestehen.

Gutes tun und sich gemeinsam engagieren, bereichernde Einblicke und Begegnungen in einem ungewohnten Umfeld sammeln, konnten Bayer Austria Mitarbeiter*innen im Jubiläumsjahr bei den acht gemeinsam mit der Caritas organisierten „Social Team Days“ in Caritas-Häusern in Wien und Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark. Benötigte Materialien, wie Farbe oder Lebensmittel wurden in Form einer Spende von Bayer Austria übernommen, die Teilnehmer*innen für den ehrenamtlichen Einsatz freigestellt. Die Social Team Days werden auch in den Folgejahren als fixes Angebot für freiwilliges Engagement bestehen bleiben.

Mehr über Aufforstung und klimafitten Mischwald erfuhr das Team Bayer Austria bei einem Team Event Anfang Mai in Hollenbach im Waldviertel, mit fachkundiger Unterstützung von „Wald4Leben“ wurde gemeinsam angepackt und 855 Jungbäume auf einer zerstörten ehemaligen Waldfläche gepflanzt, die ohne Spenden nicht wieder aufgeforstet worden wäre.

Neues Büro unterstreicht Nachhaltigkeitsfokus



Auch das neue Büro spiegelt den Einsatz des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit wider. Im Jubiläumsjahr bezog die Bayer Austria GmbH ein „Green Office“ im Euro Plaza an der Wienerbergstraße in Wien Meidling. Ein moderner Workspace mit Wohlfühlfaktor, der den modernen Arbeitsanforderungen entspricht. Das Design und die verwendeten Materialien folgen ökologischen Grundsätzen, der Energieeinsatz wurde dank Umstellung auf LED und intelligenter Lichtsteuerung optimal gestaltet. Das neue Büro ist der Ort, an dem die Weichen für die Zukunft der Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Bayer-Konzerns gestellt werden.

„Wir sind stolz darauf, dass wir diesen Meilenstein auf vielen verschiedenen Ebenen feiern konnten. Zum einen mit wohltätigen Aktionen, um gemeinsam Gutes zu tun und zum anderen mit einem großartigen Fest für unsere Mitarbeiter*innen und dem Umzug in ein zukunftsweisendes Büro. Wir sind bereit für die nächsten 125 Jahre und werden uns auch am Standort in Österreich weiterhin für inklusives Wachstum und den verantwortungsbewussten Einsatz von Ressourcen einsetzen – für die Menschen und unseren Planeten; damit unsere Vision ‚Health for All, Hunger for None‘ eines Tages Wirklichkeit wird“, betont Geschäftsführer Lieven Hentschel.

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit rund 101.000 Beschäftigten einen Umsatz von 50,7 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 6,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

Über Bayer Austria

Bayer Austria ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Bayer-Konzerns mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das Life-Science Unternehmen beschäftigt in Österreich rund 190 Mitarbeiter*innen, steuert die Ländergruppe Südosteuropa und ist verantwortlich für Marketing, Vertrieb, klinische Studien sowie technische und medizinische Beratung für Bayer-Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.at.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



