„ORF-Lange Nacht der Museen“ mit dem ORF Vorarlberg

86 Häuser in der Vier-Länder-Region Bodensee präsentieren ihre Ausstellungen

Wien (OTS) - Zum 23. Mal öffnen die teilnehmenden Museen und Galerien in Vorarlberg und seinen Nachbarländern am 7. Oktober 2023 ihre Türen für alle Interessierten. Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ findet von 18.00 bis 1.00 Uhr statt. Online sind unter vorarlberg.ORF.at Informationen zu den Programmen übersichtlich und aktuell zu finden.

Großes Miteinander vieler Partner

Am Montag, 2. Oktober, stellten Vertreterinnen und Vertreter von ORF Vorarlberg, der beteiligten Medien sowie einiger Museen stellvertretend das vielfältige Programm der „ORF-Langen Nacht der Museen“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn vor. ORF-Landesdirektor Markus Klement und ORF Vorarlberg-Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz begrüßten für die Partnermedien Hanna Reiner (stellvertretende Chefredakteurin Vorarlberger Nachrichten) sowie Christian Marold (Geschäftsführer Radio Liechtenstein), Anika Reichwald (Jüdisches Museum Hohenems), Maria Rose Steurer-Lang (Juppenwerkstatt Riefensberg) und Klaus Fessler (Dornbirner Stadtarchiv sowie „Stadtspuren. Industrie und Wandel“).

Länderübergreifender Kunstgenuss

86 Museen und Galerien in Vorarlberg, davon neun in der Ostschweiz, sieben in Liechtenstein und fünf in Süddeutschland, geben Raum für die „ORF-Lange Nacht der Museen“ und zeigen ihre Werke.

Eröffnung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

ORF-Landesdirektor Markus Klement sowie Landesstatthalterin und Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink eröffnen die Museen-Nacht offiziell um 18.00 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg. Dort ist die aktuelle Ausstellung von Alexandra Berlinger zu erleben. Die in Bregenz geborene Künstlerin realisiert im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg eine Installation, bei der die Büropflanzen des ORF Vorarlberg klanglich mit den Mitarbeitenden verbunden werden. Die Pflanzen wählen aus einer Sammlung stimmlicher Beiträge und verwandeln das Foyer in einen Klangraum.

ORF Vorarlberg multimedial

Der ORF Vorarlberg liefert Impressionen und Stimmungsbilder via TV in „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 V, ORF Radio Vorarlberg berichtet über die Eröffnung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg sowie die Aktivitäten zahlreicher weiterer Häuser und vorarlberg.ORF.at informiert laufend online über die „ORF-Lange Nacht der Museen“.

Zentraler Infopoint in Dornbirn

Alle Informationen zur „ORF-Lange Nacht der Museen“ erhalten die Besucherinnen und Besucher am 7. Oktober ab 8.00 Uhr bei der Haltestelle Rathaus in Dornbirn.

Ticket als Fahrschein

Reguläre und ermäßigte Tickets berechtigen zum Eintritt in alle teilnehmenden Locations, zur Nutzung von Sonderbuslinien und öffentlichen Verkehrsmitteln im Streckennetz des Verkehrsverbunds Vorarlberg sowie des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil (ausgenommen sind regionale Tickets im Montafon/Oberland, die nur für den Museumseintritt gelten).

Die Busrouten sind in den Fahrplänen im aufliegenden Booklet oder auf der Website langenacht.ORF.at zu finden. Der Fahrschein kann auch auf vmobil.at erstellt und aufs Handy geladen bzw. ausgedruckt werden.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ich wünsche allen, die in die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ eintauchen, viel Freude mit nachhaltigen Eindrücken zu einer nicht üblichen Uhrzeit und mit einem nicht alltäglichen Kulturangebot!“

