21. Bezirk: Vorstellung des Bildbands „Wien-Floridsdorf“

Wien (OTS) - Im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) geht am Donnerstag, 5. Oktober, um 18.00 Uhr, die Vorstellung des liebevoll zusammengestellten Bildbandes „Wien-Floridsdorf. Bürgerliches Alltagsleben im 21. Bezirk 1880 bis 1960“ los. Die Teilnahme am Präsentationsabend ist gratis. Spenden für das Museum sind willkommen. Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 (Museumsleitung: Ferdinand Lesmeister), E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Gestaltet haben die Publikation aus dem Verlag „Sutton“ die Geschichtskundigen Gabriele Dorffner und Matthias Marschik. Das 128 Seiten umfassende Werk enthält rund 220 Abbildungen und kostet 24,99 Euro (ISBN: 978 396 303 4114). Die meisten der historischen Aufnahmen werden erstmalig veröffentlicht. Beeindruckende Fotografien künden vom Leben der Menschen in der Vergangenheit in Floridsdorf. Die Leser*innen machen eine „Zeitreise“. E-Mails an den Verlag: service@verlagshaus24.de.

Allgemeine Informationen:

Sutton Verlag (Verlagshaus 24.de):

https://verlagshaus24.de/kontakt

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

