Führungswechsel im TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol

Der bisherige Geschäftsführer Gernot Riedel verlässt St. Johann in Tirol nach über 11 Jahren auf eigenen Wunsch.

St. Johann in Tirol (OTS) - Nach mehr als 11-jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer legt Gernot Riedel per 31. Dezember 2023 seine Funktion zurück. Ausschlaggebend hierfür sind persönliche Überlegungen Riedels, wie er sagt. „Mehr als 30 Jahre an der Spitze so bekannter Tourismusregionen wie Wörthersee, Gasteinertal, Fiss/Tirol oder eben zuletzt in der Region St. Johann sind fürs erste genug“, schmunzelt Riedel und freut sich auf neue Aufgaben und Herausforderungen. Grundsätzlich wird er sich in den nächsten Monaten einigen Weiterbildungen widmen, Neues lässt er vorerst auf sich zukommen. „Ich kann erhobenen Hauptes gehen, der TVB verfügt über ein hervorragendes, eingespieltes Team, wir sind finanziell bestens aufgestellt und konnten in den letzten 11,5 Jahren Einiges bewegen und bewirken“, zieht Riedel eine positive Bilanz.

Persönliche Highlights waren dabei die von Anfang an konsequente Umsetzung von Infrastrukturentwicklungen und -verbesserungen, wie beispielsweise in der Griesbachklamm, dem Kaiserbachtal, der Teufelsgasse oder auch beim Eifersbacher Wasserfall. Aber auch die laufende Optimierung und Weiterentwicklung im Eventangebot war Riedel wichtig. So konnte in seiner Ära mit dem Spartan Race in Oberndorf eine der größten und teilnehmerstärksten Sportveranstaltungen Österreichs an Land gezogen werden. Aber auch Eventklassiker wie das Knödelfest oder die inzwischen weitum bekannten Mittwochabende (Lang & Klang) wurden kontinuierlich weiterentwickelt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch mit der Positionierung als „Glücksregion“ sowie dem zuletzt noch gestarteten Dialog- und Bürgerbeteiligungsprozess „Tourismus & Lebensraum“ konnten wichtige strategische Eckpfeiler gesetzt werden.

Und auch in der Zusammenarbeit den Kitzbüheler Alpen-Tourismusverbänden (KAM) konnten von St. Johanner Seite aus zahlreiche Themen initiiert werden, wie z. B. der vor rund 10 Jahren beinahe „revolutionäre“ gemeinsame Webauftritt von 4 Verbänden mit 20 Orten, die Umsetzung des KAT- Walks und in weiterer Folge des KAT Bike Trails quer durch die Kitzbüheler Alpen. „Ein besonderer Dank gilt hierbei meinen Geschäftsführer-Kollegen aus der Region Hohe Salve, dem Brixental und dem Pillerseetal für die tolle und freundschaftliche Zusammenarbeit“.

„Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle aber auch dem ebenfalls sehr beständigen Funktionärsteam rund um Obmann Josef Grander und seinem Vorgänger Dieter Jöchler sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden Günther Huber, welche mich immer unterstützt und in freundschaftlicher Weise mit mir zusammengearbeitet haben“, führt Riedel weiter aus.

Der Abschied erfolgt nach reiflicher Überlegung und in bestem Einvernehmen mit dem TVB-Vorstand unter Obmann Josef Grander.

Auch die Nachfolge Riedels ist im Sinne bestmöglicher Kontinuität bereits geregelt. Mag. Martina Foidl, Riedels langjährige Stellvertreterin und Themenmanagerin im TVB, wird künftig dem TVB ihre eigene Handschrift verleihen können. „Es freut mich sehr, dass mit Martina so rasch eine mehr als würdige Nachfolgerin fixiert werden konnte, denn Martina hat in all den Jahren der Zusammenarbeit viel Geschick und auch Durchhaltevermögen sowie Konsequenz in der Projektumsetzung bewiesen. Gleichzeitig ist sie im TVB-Team bestens verankert und geschätzt“, streut Riedel abschließend seiner Nachfolgerin Blumen auf ihren Weg.

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol

Poststraße 2

6380 St. Johann in Tirol

05352 / 633350

info @ kitzalps.cc

www.kitzalps.cc