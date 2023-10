„Der große Mitsch“ hält die „Soko Donau“ zum Jubiläum am 3. Oktober in ORF 1 auf Trab

250. Folge des ORF/ZDF-Krimiserienhits in Spielfilmlänge

Wien (OTS) - Grund zum Feiern für die „Soko Donau“! Wenn die Erfolgs-Cops am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zum Auftakt der neuen Folgen der 17. und 18. Staffel zu ihrem neuesten Fall gerufen werden, steht ein Jubiläum auf dem Dienstplan. „Der große Mitsch“ beschäftigt die Ermittler:innen der beliebten ORF/ZDF-Krimiserie bei ihrem 250. Einsatz in Spielfilmlänge rund um eine erdrosselte Escort-Dame und Sterne aus dem Sisi-Diadem. Viel zu tun also für das Team von Brigitte Kren (seit Staffel XIV) – Andreas Kiendl (seit Staffel XV), Martin Gruber (seit Staffel XVII), Lilian Klebow (seit Staffel I), Maria Happel (seit Staffel VI) und Helmut Bohatsch (seit Staffel I).

Regie führen in den Staffeln 17 und 18 neben Sophie Allet-Coche, die u. a. für die Jubiläumsfolge verantwortlich zeichnet, Katharina Heigl und Olaf Kreinsen sowie Holger Barthel (Staffel 17) und Eva Spreitzhofer (Staffel 18). Die Drehbücher für die Staffeln 17 und 18 stammen von Michael Grießler, Natalia Geb, Sönke Lars Neuwöhner, Andreas Quetsch, Frank Weller, Markus Staender, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Martin Muser und Jens Schäfer sowie Stefan Brunner und Maria Hinterkörner (Staffel 17) und Sascha Bigler und Jessica Lind (Staffel 18). Die Dreharbeiten gingen in Wien, Niederösterreich und der Steiermark über die Bühne. Bei den Dreharbeiten zur 19. Staffel geht es für das „Soko Donau“-Team unterdessen seit Mai bereits in die nächste Runde.

Seit Tag eins an bei der „Soko Donau“ mit dabei ist Lilian Klebow alias Penny Lanz: „250 Folgen – da ist viel Wasser die Donau hinuntergeflossen. Es ist ein großes Geschenk, eine echte Aufgabe und Herausforderung, wenn so ein Charakter mit dir wächst und sich dann auch noch diametral in die Gegenrichtung von dir als privater Person entwickelt. Ich darf und durfte als Penny Lanz schon so unglaublich viel Wildes, Mutiges, Hartes, Lustiges, Absurdes, aber auch Weiches und Verletzliches erleben. Die ganze Palette von allem, was ich mir je zu spielen gewünscht habe. Ich habe in 250 Folgen über 700 Verhöre geführt und 270 Täter verhaftet. Ich wurde elfmal entführt, war 34-mal Undercover und hatte nie Glück mit Männern. Einer wurde erschossen, ein anderer starb vor meinen Augen in einem Wassertank, einer verschwand spurlos, der nächste war ein Reinfall. Das einzige Mal, als ich ein Hochzeitskleid trug, zwang mich ein Entführer dazu – Penny Lanz die einsame Wölfin. Ich durfte mit den wunderbarsten Kolleginnen und Kollegen spielen, kam an die schönsten und speziellsten Orte. Ich habe mir Wien erradelt, da ich meistens mit dem Rad zu Drehorten fahre, Trainings bei der Cobra gehabt, einen Tauchschein und den Wasserstraßen-Führerschein auf der Donau gemacht. Ich bin dem Fernsehpublikum und allen Fans unglaublich dankbar für ihre Treue und all die lieben Worte.“

„Soko Donau – Der große Mitsch“ (Dienstag, 3. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch sowie Thomas Mraz, Rebecca Immanuel, Paula Nocker, Michael Fuith, Rainer Doppler, Dorka Gryllus, Reinhold G. Moritz, Anton Noori und Nick Romeo Reimann in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Lebenskünstler Michael Holzer, genannt Mitsch (Thomas Mraz), steckt in Schwierigkeiten. In seiner aus Geldnöten ständig untervermieteten Wohnung wird eine junge Escort-Dame erdrosselt. Und Pascal (Nick Romeo Reimann), der Freund seiner Tochter Antonia (Paula Nocker), gerät in den Fokus der Ermittlungen, war er doch offenbar einer der letzten, der das Mordopfer besucht hatte. Mitschs Gang unterstützt ihn, wo sie kann. Doch offenbar nicht ganz uneigennützig, denn die Freunde verbindet ein Geheimnis aus der Vergangenheit: Es geht um die berühmten Sterne aus dem Sisi-Diadem, die vor Jahren verschwunden sind.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie der Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann „Der große Mitsch“ schon jetzt gestreamt werden. Alle bisherigen Folgen der Erfolgsserie „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

