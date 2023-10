AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion Dresdner Straße

Mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl am 3. Oktober 2023

Wien (OTS) - Die neue Polizeiinspektion Dresdner Straße wird am 3. Oktober 2023, um 9:30 Uhr, eröffnet. In der Polizeiinspektion werden künftig 37 Exekutivbedienstete ihren Dienst versehen. An der feierlichen Eröffnung nehmen Innenminister Gerhard Karner und der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl teil.

Im Zeitraum von 9:15 bis 9:30 Uhr besteht für Medienvertreterinnen und Medienvertreter die Möglichkeit, die Polizeiinspektion zu besichtigen.

Wann: 3. Oktober 2023, 9:30 Uhr

Wo: Dresdner Straße 84, 1200 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.



