Sima/Baurecht/Schüchner: Neue hochwertige Ost-West-Radverbindung im 14. und 15. Bezirk

1. Etappe: Über 1,6 km lange sichere Radroute durch Rudolfsheim-Fünfhaus – neue Grünflächen und 34 Bäume

Wien (OTS) - Die größte Radweg-Offensive in der Geschichte der Stadt Wien ist voll im Laufen – das nächste große Projekt steht bereits in den Startlöchern. Geplant ist in den nächsten Jahren eine etappenweise Umsetzung einer Verbindung vom Gürtel über den 15. Bezirk bis zur Waidhausenstraße im 14. Bezirk.

Die erste Etappe wird bereits nächstes Jahr in Angriff genommen: Konkret bedeutet dies zukünftig eine durchgängige hochwertige Radverbindung vom Gürtel bis zur Johnstraße auf einer Länge von über 1,6 Kilometer. Das ermöglicht künftig sicheres und komfortables Radeln auf der wichtigen Ost-West-Verbindung entlang der Hütteldorfer Straße. Der Baustart für Etappe 1 soll im Frühjahr 2024 erfolgen.

„Das größte Radwegeprogramm in der Geschichte der Stadt kann sich wirklich sehen lassen. Mit dem anstehenden Projekt im 15. Bezirk in der Hütteldorfer Straße schaffen wir mit einem baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg auf über 1,6 Kilometer eine attraktive Verbindung zwischen dem 14. und dem 15. Bezirk. Zugleich schaffen wir auch 2.100 Quadratmeter zusätzlichen Grünraum und pflanzen 34 neue Bäume entlang der Route im 15. Bezirk. Und die Planungen für den weiteren Streckenverlauf laufen bereits auf Hochtouren“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Die Hütteldorfer Straße ist eine wichtige Verkehrsverbindung, die den nördlichen Teil von Rudolfsheim-Fünfhaus in Ost-West-Richtung durchzieht und ist auch aufgrund der zahlreichen Geschäfte ein belebter Ort. Sie verbindet den 14. und den 15. Bezirk miteinander und führt bis zum Neubaugürtel in den 7. Bezirk. Verkehrsknotenpunkte wie der Urban-Loritz-Platz oder bekannte Landmarks wie die Wiener Stadthalle und der Meiselmarkt prägen die Hütteldorfer Straße genauso wie zahlreiche kleine Geschäfte und Nahversorger sowie Gastronomiebetriebe. „Ich freue mich über dieses Leuchtturmprojekt für unseren Bezirk. Darüber hinaus habe ich mich besonders für Begrünung entlang der Route eingesetzt. Mir ist wichtig, noch mehr Grünraum in unserem dicht verbauten Bezirk zu schaffen, um die Lebensqualität zu steigern und die sommerliche Überwärmung zu reduzieren. Mit all diesen Maßnahmen werten wir die Hütteldorfer Straße auf“, so Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Hütteldorfer Straße: Neuer Zwei-Richtungs-Radweg auf über 1,2 Kilometer

Als Radverbindung war die Ost-West-Achse Hütteldorfer Straße bisher geprägt von Lücken und unzureichendem Ausbau. Radfahrerinnen und Radfahrern steht bisher vom Gürtel kommend ein Mehrzweckstreifen bis zur Huglgasse zur Verfügung, wo dieser Richtung Penzing endet, muss im Mischverkehr gefahren werden. Das wird sich bald grundlegend ändern.

Die Stadt Wien errichtet einen neuen 3,5 Meter breiten und über 1,2 Kilometer langen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg in der Hütteldorfer Straße vom Gürtel bis zur Wurmsergasse. Ab hier wird die Radverbindung durch die verkehrsberuhigte Wasserwelt bis zur Johnstraße geführt, sodass zukünftig auf insgesamt 1,6 Kilometern eine komfortable und sichere Radverbindung im nördlichen Teil des 15. Bezirks zur Verfügung steht.

Der Zwei-Richtungs-Radweg in der Hütteldorfer Straße wird vom Urban-Loritz-Platz bis zur Wurmsergasse entlang der nördlichen Straßenseite der Hütteldorfer Straße verlaufen, dann Richtung Süden in die Wurmsergasse einschwenken und schließlich im verkehrsberuhigten Bereich in der Meiselstraße bis zur Johnstraße führen. Es wurde mit dieser Führung eine optimale Lösung gefunden, um Aufenthalts- und Grünflächen auf der Wasserwelt zu umfahren und somit Konflikte mit Fußgänger*innen und Öffi-Fahrgästen zu vermeiden. Auch Richtung stadteinwärts wird ein möglichst nahtloser Anschluss an den 7. Bezirk hergestellt, indem die neue Radverbindung über den Urban-Loritz-Platz hinweg bis zur Westbahnstraße ausgebaut wird.

Mehr Bäume, automatische Bewässerung und neue Grünflächen für den Bezirk

Wie bei allen Radwege-Projekten gelebte Praxis, werden auch in diesem Fall die Umbauarbeiten an der Hütteldorfer Straße dazu genutzt, um entlang der gesamten Strecke Flächen zu entsiegeln, zusätzlichen Grünraum zu schaffen und neue Bäume zu pflanzen. Diese sowie die Bestandsbäume erhalten eine automatische Bewässerung.

Arbeiten laufen: 24 neue Bäume für die Hütteldorfer Straße im 14. Bezirk

Der weitere Abschnitt der Hütteldorfer Straße, stadtauswärts nach dem Meiselmarkt, ist zu schmal, um sowohl Bäume als auch einen Radweg unterzubringen. Daher verläuft die Radroute dort parallel in der Meiselstraße.

„Nachdem die Routenführung auf diesem Abschnitt parallel zur Hütteldorfer Straße verläuft, kann gleichzeitig auch dort umfassend begrünt werden: 24 neue Baumpflanzungen werten den bisher grauen Straßenraum auf. Die Arbeiten für diese Baumpflanzungen haben bereits jetzt im September begonnen und werden 2024 fortgeführt“, erläutert Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin des 14. Bezirks, die sich ebenfalls über die neue Radroute freut.

Die Planungen für die Weiterführung der Radroute bis Baumgarten laufen bereits. Umgesetzt werden diese ab 2025.

Zur Info:

Bauphase 1:

Abschnitt Gürtel bis Johnstraße via Hütteldorferstraße – Wurmsergasse – Meiselstraße

Geplanter Beginn: Frühjahr 2024, geplantes Bauende: Ende 2024

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anita Voraberger

Mediensprecherin Stadträtin Mag.a Ulli Sima

Telefon: +43 1 4000 81353

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at