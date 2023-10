DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Klaas Heufer-Umlauf und Birgit Fenderl am 3. Oktober in ORF 1

Anschließend: „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - „Es lebe die Freundschaft“ – so lautet am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, um 21.55 Uhr in ORF 1 das Motto von „Willkommen Österreich“. Zum Duo Stermann und Grissemann gesellen sich eine Hälfte des TV-Gespanns Joko & Klaas, der „Late Night Berlin“-Host Klaas Heufer-Umlauf, und eine Hälfte des „Studio 2“-Moderationsduos, nämlich Birgit Fenderl mit ihrem Buch „Was uns zusammenhält“ über Freundschaften bekannter Persönlichkeiten. Um 22.55 Uhr erhellen die „Pratersterne“ DIE.NACHT, wenn Hosea Ratschiller auf der Stand-up-Bühne Thomas Maurer, Puneh Ansari, Moritz Huber aka „Humoritz“ und die „Gewürztraminer“ begrüßt. Anschließend um 23.25 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.55 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf hat sich mit seinen 40 Jahren von seinem Comedy-Kollegen Joko Winterscheidt emanzipiert – und zwar mit der Show „Late Night Berlin“. Trotzdem spielen die beiden noch regelmäßig im Duell mit ihrem Heimatsender um die beste Sendezeit. „Ich bin einfach nur hier, weil es mir Spaß macht“, erklärte der deutsche Moderator bei seinem letzten ‚Willkommen Österreich‘-Besuch 2016. Ob das auch sieben Jahre später noch gilt, wird sich im Talk mit Stermann und Grissemann zeigen.

Länger als sieben Jahre hält so manche gute Freundschaft und die ORF-Moderatorin Birgit Fenderl ist ihrem Wesen auf der Spur. In ihrem neuen Buch „Was uns zusammenhält“ ist sie berühmten Freundschaften nachgegangen, von Heinz Fischers Jugendfreund bis zur Freundschaft zwischen Hans Krankl und Herbert Prohaska. Aber auch Birgit Denk, Haya Molcho und Erika Pluhar sprechen mit der „Studio 2“-Moderatorin über ihre wichtigsten amikalen Beziehungen. Ob Birgit Fenderl auch erfährt, was Stermann und Grissemann seit mehr als 30 Jahren zusammenhält?

„Pratersterne“ um 22.55 Uhr

Die Pratersterne funkeln wieder! Hosea Ratschiller begrüßt Thomas Maurer, der in gewohnt pointierter Art auf Weihnachts- und Neujahrswünsche prominenter österreichischer Zeitgenossen zurückschaut. Nach ihm präsentiert die junge Autorin Puneh Ansari unter anderem die Geschichte einer außergewöhnlichen Krähe auf dem Wiener Zentralfriedhof. Moritz Huber aka „Humoritz“ gibt Einblicke in das Leben eines Physikstudenten und muss sich selbst eingestehen, dass er ein sehr angstbesetztes Leben führt. Und die zehnköpfige Formation „Gewürztraminer“ bildet den krönenden Abschluss des Abends mit dem „Sweet Sweet Gypsy Jazz“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at