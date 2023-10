„Stars & Talente by Leona König“: Dreharbeiten zu Staffel vier des ORF-Nachwuchsförderformats

Zehn neue Ausgaben ab 12. November in ORF 2 – mit Stars wie Hakvoort, Lichter, Eröd, Deutscher, Raimondi, Kolonovits u. a.

Wien (OTS) - Seit Dezember 2020 begleitet das ORF-Format „Stars & Talente by Leona König“ vielversprechende Nachwuchshoffnungen ein Stück ihres künstlerischen Weges. In der von „Goldene Note“-Begründerin Leona König initiierten Erfolgsreihe treffen hochbegabte Kinder und Jugendliche auf arrivierte Größen der Musikwelt: Neben dem persönlichen Austausch auf Augenhöhe kommt es auch zu künstlerischen Begegnungen zwischen „Star“ und „Talent“, dazu gibt es Interviews und private Einblicke in das Leben der jungen Menschen. Bereits seit Mitte September laufen unter der bewährten Regie von Christian Reichhold die Dreharbeiten zur vierten Staffel, bei der die kürzlich mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich für ihre Verdienste ausgezeichnete leidenschaftliche Nachwuchsförderin Leona König wieder als Moderatorin und Produzentin fungiert. In zehn neuen Folgen – ausgestrahlt in zwei Tranchen zu fünf Sendungen ab 12. November, sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2 – stellt König die neun Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2023“ ins Rampenlicht und zeigt so manche Parallele zu den Karrieren internationaler Stars. Die zehnte und letzte Folge präsentiert die Highlights der Audition zur nächsten Ausgabe des jährlichen Klassikförderpreises „Goldenen Note“ Ende Mai/Anfang Juni 2024.

Die „Stars & Talente“ der vierten Saison

Zu den prominenten Protagonistinnen und Protagonisten der vierten Staffel zählen: Musical-Star Maya Hakvoort, Sängerin, Schauspielerin, Musical-Intendantin und Künstlermanagerin Marika Lichter, Bariton Adrian Eröd, Sopranistin Ildikó Raimondi, ehemaliges Klassik-Wunderkind und heutige Komponistin, Pianistin sowie Geigerin Alma Deutscher, das Janoska-Ensemble, Pianist Helmut Deutsch, Komponist und Dirigent Christian Kolonovits mit Austropop-Urgestein Gert Steinbäcker sowie Violinistin Lisa Batiashvili, die heuer an der Seite von Startenor Rolando Villazón und Staatsballett-Solist Davide Dato in der „Goldene Note“-Jury war.

Die präsentierten Talente sind allesamt Finalistinnen und Finalisten der diesjährigen „Goldenen Note“, allen voran die Preisträger:innen Ana Maria Advahov (aus Wien, demnächst 11 Jahre, Violine), Magdalena Hafner (aus Andrian/Südtirol, 18 Jahre, Klarinette), Noemi De Carvalho (aus Bad Reichenhall / Bayern, 17 Jahre, Zeitgenössischer Tanz) sowie der mit dem Publikumspreis ausgezeichnete Simon Pruckner (aus Altenburg/Niederösterreich, 13 Jahre, Trompete). Weiters mit dabei: Theresa Sayuri Brunner (aus Langenwang/Steiermark, 14 Jahre, Violoncello), Catalin Advahov (aus Wien, 17 Jahre, Violine), Lili Aigner (aus Linz, 17 Jahre, Ballett), Johannes Doppler (aus Anif/Salzburg, 15 Jahre, Trompete) und Nicola Anna Gstöttner (aus Piding/Bayern, 14 Jahre, Zeitgenössischer Tanz).

Als Schauplätze für die Dreharbeiten zur vierten Staffel „Stars & Talente by Leona König“ dienten bisher das Raimund Theater und die Kammerspiele der Josefstadt in Wien, weiters wird u. a. in der Staatsoper, im Konzerthaus, im Palais Schönborn oder bei Steinway & Sons in Wien gefilmt werden.

„Stars & Talente“-Host Leona König, ihres Zeichens auch Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF):

„Ich freue mich sehr auf die mittlerweile vierte Staffel des Förderprogramms ‚Stars & Talente‘ und bedanke mich bei den arrivierten Künstlerinnen und Künstlern für ihre Begeisterung, dieses wertvolle Projekt zu unterstützen.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at