Pfotenhilfe-Facebookseite kurz vor Welttierschutztag gehackt - Tierhasser am Werk?

Seit Sonntag nicht mehr sichtbar. Alle Kontakte verloren? Katzenbaby Gucki sehr besorgt

Ich hoffe, dass dies kein gezielter Angriff eines Tierhasser ist! PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler

Lochen (OTS) - Kurz vor dem Welttierschutztag am 4. Oktober wurde die Facebookseite der Tierschutzorganisation PFOTENHILFE gehackt. Seit Sonntag ist die Seite nicht mehr auffindbar. PFOTENHILFE-Chefin Johanna Stadler befürchtet einen enormen Schaden für den Tierschutz: "Wir haben mit dem Aufbau unserer Seite viele intensive Jahre hinter uns, in denen wir 365 Tage rund um die Uhr mit Tierfreunden aus Österreich und dem gesamten deutschsprachigen Raum in regem Austausch sind, die Hilfe und Beratung brauchen, Fälle von Tierquälerei melden, Tiere adoptieren wollen, vermisste Tiere gefunden haben, ihre entlaufenen Tiere suchen oder ihre Tiere in ein gutes Zuhause vermitteln wollen. Noch am Samstagabend konnten wir mit Hilfe dieses wichtigen Netzwerks einem 15 Jahre alten entlaufenen Hund wieder schnell und unkompliziert zurück nach Hause helfen. Ich finde das unfassbar, besonders da diese zahlreichen Tierschutzkontakte für immer verloren sind, wenn die Seite nicht wieder hergestellt werden kann. Ich hoffe, dass dies kein gezielter Angriff eines Tierhasser ist! "

Die PFOTENHILFE bittet auf diesem Wege um Hinweise, wie man in so einem Fall am besten vorgeht und Unterstützung, falls jemand helfen kann.

