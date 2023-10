Valentin/Arapovic: Wien schützt historische Ortskerne Nussdorf und Heiligenstadt

Planungsausschuss beschließt neue Flächenwidmung zum Schutz der Ortskerne – Schutzzone wird ausgeweitet

Wien (OTS/SPW-K) - Die historischen Ortskerne Nussdorf und Heiligenstadt sind ein wichtiger Teil der Wiener Heurigenkultur und bedeutsam für die ganze Stadt. Im heutigen Planungsauschuss des Gemeinderats wurde ein neuer Flächenwidmungsplan beschlossen, der den Erhalt dieser charakteristischen Stadtteile auch für die Zukunft absichert.

„Der Schutz historischer Ortskerne ist ein wichtiges Ziel der Wiener Stadtplanung. Mit der beschlossenen Flächenwidmung für Nussdorf und Heiligenstadt und der damit einhergehenden Ausweitung der Schutzzone stellen wir das einmal mehr unter Beweis“, so der Vorsitzende des Planungsauschusses Gemeinderat Erich Valentin. „Die historischen Ortskerne von Nussdorf und Heiligenstadt sind lebendige und Stadtteile mit einem identitätsstiftenden Charakter. Mit dem heutigen Beschluss des Planungsausschusses wird dieser Charakter auch für die Zukunft bewahrt. Uns war es ein Anliegen, die Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger zum Planentwurf in den Flächenwidmungsplan einzubeziehen. Damit setzen wir uns gemeinsam für den Schutz des Grün- und Lebensraums in unserer Stadt ein. Das ist ein klares Signal für die rücksichtsvolle und nachhaltige Stadtentwicklung“, sagt NEOS Wien Stadtentwicklungssprecherin Selma Arapovic. Die Grundlage für den Beschluss hat die Wiener Stadtteilplanung im Rahmen eines umfassenden Planungsprozesses unter intensiver Einbindung der Bürger*innen geschaffen. Im Vordergrund der Planungen für die Zukunft stand der Schutz der historischen Bausubstanz im Stadtgefüge und deren Erhalt für die Zukunft. „Im neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan wurden diese Ziele umgesetzt und ein rechtlicher Rahmen für eine ortsverträgliche und rücksichtsvolle Entwicklung geschaffen", so Valentin.



Zwtl.: Beteiligung der Bevölkerung an der Erstellung



Die Bewohner*innen und Gewerbetreibenden von Nussdorf und Heiligenstadt wurden von Anfang an in die Planungen miteinbezogen. Ihr Wissen und ihre Anregungen wurden bei Dialogrunden mit engagierten Bürger*innen und zwei Dialogausstellungen im März 2022 und März 2023 direkt vor Ort abgeholt. Dabei wurden die Ziele der Stadtteilplanung für die historischen Ortskerne von Nussdorf und Heiligenstadt von der Bevölkerung unterstützt. Der stärkere Schutz der historischen Ortskerne wird im neuen Flächenwidmungsplan durch eine Anpassung und Ausweitung der Schutzzone erreicht. Zudem werden die bestehenden Grünflächen, unter anderem die Pfarrwiese, mit weitgehenden Unterbauungsverboten gesichert. Damit ist die Pflanzung von Bäumen möglich.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presseabteilung

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at