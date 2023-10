„Report“: Holpriger Vorwahlkampf, Kritik an Quereinsteigern im Klassenzimmer und Streit um die Corona-Auffrischungsimpfung

Am 3. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2; Virologin Dorothee von Laer zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Holpriger Vorwahlkampf

Ein Strategiekonzept für die SPÖ geht an 800 falsche Mailadressen, zwei Ex-FPÖ-Politiker reisen zu den Taliban und der ÖVP-Bundeskanzler empfiehlt in einem Video Burger als warme Kindermahlzeit: Die drei Parteien, die bei den kommenden Nationalratswahlen den Kanzleranspruch stellen, sind in der vergangenen Woche vor allem auch mit Aufregungen und Pannen beschäftigt, die den Vorwahlkampf im Land weiter anheizen. Wie wollen sich die Parteien für die Wahl positionieren? Wie gehen sie mit den Dynamiken um, die auf sie wirken? Und mit welchen weiteren Entwicklungen ist in dem Wahlkampf zu rechnen, der auf das Land zukommt? Julia Ortner und Martin Pusch berichten.

Corona-Impfung – der Streit um die Auffrischung

Die Corona-Impfung bleibt ein hochemotionales Thema. Während viele Menschen nichts mehr mit der Corona-Pandemie und ihren Folgen zu tun haben möchten, würden sich besorgte Bürgerinnen und Bürger gerne eine Booster-Impfung verabreichen lassen. Doch derzeit ist vieles unübersichtlich – wo und ab wann soll sich wer impfen lassen? Wie steht es tatsächlich um die Impfkampagne in diesem Herbst und wie sinnvoll ist eine Auffrischung? Laura Franz und Helga Lazar über den nervösen Umgang mit einem heiklen Thema.

Dazu im Studio: die Virologin Dorothee von Laer von der Medizinischen Universität Innsbruck.

Quereinsteiger – im Schnellverfahren ins Klassenzimmer

20.000 Lehrkräfte fehlen in den nächsten drei Jahren an Österreichs Schulen. Aber wie lässt sich diese Lücke schließen? Das Bildungsministerium setzt auf Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Sie kommen, so sie ein Fachstudium haben, im Schnellverfahren in die Klassenzimmer. Ein Ärgernis für viele Lehramtsstudentinnen und -studenten, die zuvor zwölf Semester absolvieren müssen. Auch dass beim Bundesheer Lehrwillige rekrutiert werden, sorgt für Kritik. Kasernenhof statt Schulhof? Der „Report“ begleitet zwei Spätberufene – eine ehemalige Journalistin und einen Milizoffizier – durch ihren neuen Berufsalltag, beleuchtet die Qualität der Ausbildung und fragt nach, warum viele wieder aufhören. Ein Bericht von Miriam Ressi und Sabina Riedl.

Krypto-Währungen – die Tricks der Betrüger

Am Mittwoch hat in Klagenfurt einer der größten österreichischen Betrugsprozesse der jüngeren Vergangenheit begonnen. Acht Angeklagten – viele von ihnen sind jünger als 30 Jahre – wird vorgeworfen, ihren Kundinnen und Kunden unrealistisch hohe Renditen mit Kryptowährungen versprochen zu haben. Statt der Gewinne gab es für viele Anlegerinnen und Anleger einen Totalverlust. Fälle wie diese gibt es in der Welt der Krypto-Währungen viele. Die Behörden versuchen dagegen vorzugehen, die Möglichkeiten sind aber begrenzt. Yilmaz Gülüm berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at