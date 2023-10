Neue IV-Bereichsleitungen in den Bereichen „Bildung & Gesellschaft“ und „Internationale Beziehungen & Märkte“

Gudrun Feucht und Igor Sekardi als neue Bereichsleiter der Industriellenvereinigung

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung freut sich zwei personelle Veränderungen bekannt zu geben: Gudrun Feucht wird Bereichsleisterin für Bildung und Gesellschaft und Igor Sekardi für den Bereich Internationale Beziehungen und Märkte. „Beide bringen ihre Expertise bereits seit vielen Jahren in der Industriellenvereinigung ein und arbeiten mit Engagement und Leidenschaft in ihren jeweiligen Bereichen“, zeigt sich Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), erfreut.

Bildung & Gesellschaft

Mit 1. Oktober 2023 wird Mag. Gudrun Feucht, M.A., Leiterin des Bereichs Bildung und Gesellschaft in der Industriellenvereinigung. „Als ausgewiesene Bildungsexpertin wird sie die Anliegen der Industrie in den Bereichen Bildung und Gesellschaft mit ihrem exzellenten Team erfolgreich vertreten“, so der IV-Generalsekretär. Gudrun Feucht übernimmt die Bereichsleitung von Christian Friesl, der auf eigenen Wunsch Arbeitszeit reduziert und sich künftig konzeptionellen Aufgaben und Projekten im IV-Generalsekretariat widmen wird.

Gudrun Feucht studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und European Studies am University College Dublin. Sie ist seit 2013 in der Industriellenvereinigung tätig, zunächst als Expertin und seit 2018 als stellvertretende Leiterin des Bereichs Bildung und Gesellschaft, wo sie schwerpunktmäßig die Bereiche Hochschul- und Berufliche Bildung verantwortete. Weitere Arbeitsschwerpunkte umfassten Fachhochschul- und Universitätsentwicklung, die PädagogInnenbildung sowie Qualitätssicherung im tertiären Bereich. Davor war Gudrun Feucht in Projektmanagement- und Leitungsfunktionen an der Wirtschaftsuniversität Wien und der FHWien der WKW sowie im Europäischen Parlament in Brüssel tätig. Darüber hinaus ist sie Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Gremien, u.a. im Board der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) und als Hochschulrätin an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich.

Internationale Beziehungen & Märkte

Die Leitung des Bereichs Internationale Beziehungen & Märkte hat mit 1. September Mag. Igor Sekardi, MAIS, MBA übernommen. Sekardi hat im Rahmen des Traineeprogramms bei der Industriellenvereinigung begonnen und ist seit 2015 als Experte im Bereich IBM tätig. Seit dem Jahr 2020 hatte er die Funktion des stellvertretenden Bereichsleiters inne. Er übernimmt die Bereichsleitung von Michael Löwy, der nun in die Privatwirtschaft wechselt.

Auch Igor Sekardi ist seit 2013 in der Industriellenvereinigung tätig. Dabei war er insbesondere für Handelspolitik, transatlantische Beziehungen sowie die CEE-Region zuständig. Seine vorhergehenden Erfahrungen umfassen unter anderem Tätigkeiten im Außen- sowie Innenministerium. Igor Sekardi studierte Politikwissenschaft an der Universität Wien sowie Internationale Beziehungen der Diplomatischen Akademie Wien. Zudem absolvierte er einen MBA mit Fokus auf Public Affairs in Berlin.

„Im Namen der Industriellenvereinigung möchte ich mich herzlich bei Dr. Christian Friesl und Mag. Michael Löwy für ihre hervorragende Arbeit und ihr Engagement als Bereichsleiter bedanken. Sie haben unsere Organisation durch ihr Wirken entscheidend geprägt und wichtige Impulse für die Entwicklung der österreichischen Industrie gegeben. Wir wünschen ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben – innerhalb und außerhalb der IV - alles erdenklich Gute“, so Generalsekretär Christoph Neumayer.

