Toto: Fünffachjackpot – 35.000 Euro im Dreizehner Gewinntopf

Ebenfalls Jackpot beim Zwölfer

Wien (OTS) - Bei Toto geht der Dreizehner-Jackpot in die nächste Runde. Für die Runde 40A, mit internationalen Spielen aus der Champions League bzw. Europa League, warten nun bereits 35.000 Euro im Dreizehner Gewinntopf.

Unter den abgegebenen Toto Tipps gab es dieses Mal auch wieder keinen Zwölfer. Damit geht es auch beim Zwölfer um einen Fünffachjackpot, bei dem bereits fast 15.000 Euro im Topf liegen.

Die Jackpots in den ersten beiden Torwette Rängen gehen in eine weitere Runde. Es gab keine richtigen vier bzw. drei Ergebnisse, dadurch geht es auch hier in der kommenden Runde darum, Jackpots zu knacken. Und auch der Hattrick Jackpot verlängert sich damit, hier warten mehr als 170.000 Euro im Topf.

Annahmeschluss für die Runde 40A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.

Quoten der Toto Runde 39B

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 27.187,42 – 35.000 Euro warten 5fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 14.681,21 2 Elfer zu je EUR 433,50 20 Zehner zu je EUR 86,70 51 5er Bonus zu je EUR 14,10

Der richtige Tipp: X X 1 X X / 1 2 2 1 1 2 X X 1 1 X X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.783,60 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.513,44 Torwette 3. Rang: 17 zu je EUR 26,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 170.347,41

Torwette-Resultate: 0:0 2:2 2:1 0:0 0:0

